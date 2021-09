Fair-Play-Teams und die Wiener Parkbetreuung bringen Information sowie Spiel und Spaß in den öffentlichen Raum

Christoph Wiederkehr: „Der gelebte Respekt und das Miteinander sind das Fundament unserer Stadt und hier leisten die Fair-Play-Teams einen wichtigen Beitrag.“

Wien (OTS) - Seit mehr als zehn Jahren sind die Fair-Play-Teams im öffentlichen Raum unterwegs und suchen das Gespräch mit den Menschen im Grätzel. Sie regen in Zweierteams zur achtsamen Nutzung des öffentlichen Raumes an, interessieren sich für die Bedürfnisse und Anliegen der BürgerInnen, und unterstützen bei der Bewältigung von Konflikten. Ein wichtiges Anliegen der Teams ist es, Alltagsrassismen und Vorurteile aufzugreifen, zu thematisieren und ihnen entgegenzuwirken. Derzeit sind etwa 50 geschulte MitarbeiterInnen in den Bezirken 2, 3, 5, 6, 10 bis 12, 14 bis 18, 20, 22 und 23 unterwegs.

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr hat die Fair-Play Teams im 10. Bezirk besucht: „Mit ihrem Grundsatz ‚Durchs reden kommen d‘Leut zsam‘ fördern sie gegenseitige Akzeptanz im öffentlichen Raum und sorgen so für ein friedvolles Miteinander. Gerade während der Pandemie waren die Teams besonders gefordert, da große Unsicherheit herrschte. Als wichtige Stütze der Gesellschaft, ist es mit ihrem niederschwelligen Informationsangebot gelungen, Klarheit zu schaffen und Sicherheit zu geben. Von großer Bedeutung war auch das Gesprächsangebot für Menschen, die von Einsamkeit geplagt waren.“

Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Das Fair-Play-Team Favoriten trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass der öffentliche Raum fair genutzt wird und allen Nutzergruppen offensteht. Die Mitarbeiter sind Vermittler für ein besseres, rücksichtsvolleres Miteinander im Bezirk – aber auch Ansprechpartner für Anliegen. Außerdem gibt es mit der Parkbetreuung vom Fair-Play-Team viel Spaß, Spiel und Action für Kinder und Jugendliche.“

Wiener Parkbetreuung als europäisches Vorbild

Außerdem sind in Wien von April bis Oktober rund 300 geschulte ParkbetreuerInnen in 180 Parks sowie in Jugendsport- und Wohnhausanlagen unterwegs und animieren Kinder ab 6 Jahren neben Spiel und sportlichen Aktivitäten auch zu kreativen Tätigkeiten. Ob Ball- und Bewegungsspiele, Sportaktivitäten, Brett- und Kartenspiele, basteln oder malen – es ist für alle etwas dabei. Außerdem werden auch Ausflüge in die Naherholungsräume Wiens sowie bezirksübergreifende Turniere und Besuche von Bädern, Kinos und Museen organisiert.

Vizebürgermeister Wiederkehr: „Wien ist eine kinderfreundliche Stadt und die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen stehen dabei im Vordergrund. Die Wiener Parkbetreuung ist ein europaweit einzigartiges Angebot, das Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit gerne nutzen.“

Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Ich will Favoriten zum kinderfreundlichsten Bezirk machen. Mit dem aktuellen Budget von fast 60 Prozent für Kinder und Jugendliche sind wir am besten Weg dazu. Die Parkbetreuung spielt hier eine wichtige Rolle und ist ein Angebot, mit dem Favoriten in der aktiven, aufsuchenden Jugendarbeit vor vielen Jahren bereits Vorreiter war.“

Das Angebot gibt es in allen Wiener Bezirken, durchgeführt wird sie von unterschiedlichen Vereinen der Wiener Kinder- und Jugendarbeit.

Alle Angebote sind freiwillig und kostenlos.

Weitere Informationen und das Programm der Wiener Parkbetreuung sind unter www.parkbetreuung.wien.at abrufbar.

Weitere Informationen zu den Fair-Play-Teams: https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/fair-play/

Fotos sind unter: Aktuell - Presse-Service (wien.gv.at) abrufbar.

