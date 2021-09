Sunrise UPC setzte auf Basisstationen von Huawei

Der Schweizer Mobilfunkanbieter schafft mit der Blade-Site-Lösung von Huawei neue Möglichkeiten für die Geschäftsentwicklung von 5G.

Sunrise UPC hat sich zum Ziel gesetzt, beim Aufbau von qualitativ hochwertigen 5G-Netzen, die ein erstklassiges Nutzererlebnis bieten, weiterhin eine Vorreiterrolle zu spielen und unser Unternehmen dadurch zum Erfolg zu führen. Alexander Lehrmann, Director of New Business Development and Innovation bei Sunrise UPC 1/2

Die 5G-Entwicklung auf der ganzen Welt bewegt sich auf noch unbekanntem Terrain. Unser Ziel ist es, innovative Produkte und Lösungen für globale Betreiber bereitzustellen, um die Herausforderungen im 5G-Geschäft zu meistern und weitere Szenarien für 5G-Innovationen und -Anwendungen zu erkunden, um letztendlich geschäftlichen Erfolg zu erzielen. Wang Haitao, CEO von Huawei Schweiz 2/2

Wien (OTS) - Die Mehrheit der Schweizer Mobilfunkbasisstationen ist auf einem einzigen Mast installiert. Trotz des Ausbaus von 5G in der Schweiz, behält der Anbieter Sunrise UPC die etablierten 2G-, 3G- und 4G-Standorte bei, was große Herausforderungen in Bezug auf den Antennenraum, den Windwiderstand und die Position der neuen Antennen mit sich bringt. Die Beibehaltung der ursprünglichen Standorte schafft allerdings einen Zeitvorteil, da Baugenehmigungen oft mehrere Monate dauern. Die Ergänzung von BladeAAU Pro von Huawei auf bestehenden Basisstationen beschleunigt so den 5G Ausbau erheblich.

BladeAAU Pro von Huawei integriert sowohl aktive als auch passive Antennen. Damit können verschiedene Bänder und Funkzugangstechnologien auf denselben Antennen bereitgestellt werden, was die Netzwerkbereitstellung vereinfacht. Dieser hohe Integrationsgrad ermöglicht es, dass eine Antenne mehrere Netzmodi abdeckt, wodurch der Windwiderstand verringert und sichergestellt wird, dass 5G-Module an höheren Positionen auf bestehenden Masten installiert werden können. Mit Vollbandunterstützung und großen Bandbreite hilft die Lösung den Betreibern, die Bereitstellungszeit zu verkürzen und ist flexibel genug, um sich an verschiedene Szenarien anzupassen.

Mit dieser Mischung aus leistungsstarken Funktionen hat sich BladeAAU Pro seit dem Launch zu einem Favoriten auf dem globalen Telekommunikationsmarkt entwickelt. Alexander Lehrmann, Director of New Business Development and Innovation bei Sunrise UPC erklärt: „ Sunrise UPC hat sich zum Ziel gesetzt, beim Aufbau von qualitativ hochwertigen 5G-Netzen, die ein erstklassiges Nutzererlebnis bieten, weiterhin eine Vorreiterrolle zu spielen und unser Unternehmen dadurch zum Erfolg zu führen. “ Zudem freue sich Sunrise UPC sich auf weitere Innovationen mit Huawei, um die Entwicklung des 5G-Geschäfts in einer Vielzahl von neuen Bereichen voranzutreiben, darunter intelligentes Bauen, intelligente Landwirtschaft, intelligentes Gesundheitswesen und intelligente Veranstaltungsorte.

Wang Haitao, CEO von Huawei Schweiz: „ Die 5G-Entwicklung auf der ganzen Welt bewegt sich auf noch unbekanntem Terrain. Unser Ziel ist es, innovative Produkte und Lösungen für globale Betreiber bereitzustellen, um die Herausforderungen im 5G-Geschäft zu meistern und weitere Szenarien für 5G-Innovationen und -Anwendungen zu erkunden, um letztendlich geschäftlichen Erfolg zu erzielen. “

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Feiyun (Cindy) Chen

Public Affairs & Communications

+43 676 9696 072

feiyun.chen @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise