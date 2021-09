Mit "Kampf der Realitystars" und "Love Island": Erfolgreicher Reality-Abend bei RTLZWEI

München (ots) -

20:15 Uhr: "Kampf der Realitystars" mit 8,3 % MA (14-49 Jahre) und 14,5 % MA (14-29 Jahre)

Lateprime: "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" mit 7,3 % MA (14-49 Jahre) und 19,7 % MA (14-29 Jahre)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,1 %

Mit seinen etablierten Realityshows kann RTLZWEI weiterhin überzeugen: Am gestrigen Mittwochabend erzielte "Kampf der Realitystars" zur Prime Time 8,3 % MA in der Kernzielgruppe der 14-49-Jährigen und kam in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) sogar auf 14,5 % MA. Die von Cathy Hummels moderierte Show erreichte dabei bis zu 1,21 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt. Das Format wird von Banijay Productions Germandy produziert.

Auch in der Lateprime punktet RTLZWEI: Die dritte Folge der Sommer-Staffel von "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" erzielte um 22:15 Uhr 7,3 % MA bei den 14-49-Jährigen und 19,7 % MA bei der jungen Zielgruppe. Die Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Einzug der Neuzugänge Dennis und Kaan in der Villa. Produziert wird "Love Island" von ITV Studios Germany.

RTLZWEI erzielte insgesamt einen Tagesmarktanteil von 6,1 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.09.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

