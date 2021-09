Schulkosten-Studie in Niederösterreich: Eltern geben 2.215 Euro aus

Vor allem EDV-Anschaffungen belasten Budgets der Familien - AK NÖ-Präsident Markus Wieser fordert deutliche Entlastungen

St. Pölten (OTS) - 2.215 Euro müssen Eltern in Niederösterreich im Durchschnitt für den Schulbesuch ihrer Kinder im Schuljahr 2020/2021 ausgeben. Das ist das Ergebnis der großen Arbeiterkammer-Schulkostenstudie, an der ein Jahr lang österreichweit mehr als 3.000 Eltern, 600 davon in Niederösterreich, teilgenommen haben. Für Eltern mit niedrigem Einkommen (weniger als 2.000 Euro im Monat) machen diese Schulkosten sogar 12 Prozent ihres Gesamteinkommens aus. „Für den Schulbesuch ihrer Kinder greifen Eltern tief in die Tasche. Daher braucht es spürbare Entlastungen“, so Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Fast zwei Drittel (61%) der Eltern meinen, dass die Schulkosten im herausfordernden vergangenen Schuljahr höher waren als in den Jahren davor, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Und auf Ebene der Schulkinder liegen die durchschnittlichen Kosten bei € 1.502 pro Schuljahr, wobei die Ausgaben mit dem Alter der Kinder stark ansteigen.

EDV und Schulartikel als Hauptkostentreiber

„Hauptkostenpunkte in diesem Schuljahr waren EDV-Anschaffungen (Computer und Drucker), gefolgt von allgemeinen Schulartikeln und fachspezifischem Schulmaterial“, so Wieser. Beiträge und Selbstbehalte folgen an 4. Stelle, Nachhilfe an 5. Stelle obwohl oft keine Angebote zur Verfügung standen, weil die Institute lange Zeit geschlossen bleiben mussten.

Drei Viertel der Eltern fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

68% der Eltern meinen, dass die Kinder in diesem Schuljahr deutlich weniger Lernstoff als normalerweise gelernt haben. Drei Viertel (73%) der Eltern fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Deshalb braucht es nun verstärkte Fördermaßnahmen an den Schulen und Unterstützungspersonal um Lerndefizite aufzuholen und die Eltern zu entlasten.

Forderungen der AK Niederösterreich

Die AK Niederösterreich fordert eine Bonuszahlung im Rahmen der Familienbeihilfe pro Schulkind, eine spürbare Erhöhung der Schüler*innenbeihilfe und eine Ausweitung des dazugehörigen Bezieher*innenkreises, ausreichend Lehr- und Unterstützungspersonal an den Schulen, um Kinder durch eine gerechte Schulfinanzierung nach dem AK-Chancenindex umfassend zu fördern und nicht zuletzt Schulen, in denen genug Zeit für Fragen, Lernen und Üben bleibt: eine kostenlose Ganztagsschule für jedes Kind in Wohnumgebung.

AK Niederösterreich hilft

Als Unterstützung für Schüler*innen und Eltern bietet die AK Niederösterreich ab sofort den Lernhilfe-Bonus an, bei dem Kursbesuche gefördert werden, die Lerntipps geben bzw. Lernmethoden vermitteln. Die Schüler*innen entwickeln Lernkompetenzen, die zum Lernerfolg führen sollen. Und die Eltern erfahren, wie sie Ihre Kinder bestmöglich beim Lernen begleiten können.

Interessierte achten bei den Angeboten der niederösterreichischen Bildungsinstitute auf den AK-Lernhilfebonus.

Preiserhebung Schulartikel: Sparpotenzial beim Einkauf

Viele Eltern der knapp 17.000 Schüler*innen in Niederösterreich nutzten die Ferienzeit, um den Schulstart des Nachwuchses gut vorzubereiten. Dazu gehören auch verschiedene Anschaffungen, die in vielen Familien zu hohen finanziellen Belastungen führen. Eine gute Einkaufsstrategie und das Vergleichen von Preisen ist hier besonders sinnvoll. Die AK Niederösterreich-Konsumentenberatung hat daher die Preise für Schulartikel in verschiedenen Fachgeschäften und Handelsketten in Niederösterreich erhoben. Verglichen wurden dabei auch die Kosten für ein Paket aus vier Produkten, bestehend aus einem A3-Zeichenblock mit dem Dürer-Hasen, 12 Stück Jolly-Farbstiften, Wassermalfarben von Jolly inkl. zwei Pinsel und Deckweiß sowie Ölkreiden der Marke Jaxon. Das Fazit: Fachgeschäfte punkten nicht nur mit individueller Beratung und vielen Tipps, sondern konnten auch mit guten Preisen aufwarten.

Die AK-Schulkostenstudie und zahlreiche Tipps zum Einkauf von Schulartikeln finden Sie unter: noe.arbeiterkammer.at/schulkostenstudie

