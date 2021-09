VP-Janoch: Kindergartenstart: Flächendeckende Tests fehlen in Wien nach wie vor!

Vor Start muss sicherer Kindergartenbetrieb für Eltern, Kinder und Pädagogen gewährleistet sein - Infos fehlen - Stadt in der Pflicht

Wien (OTS) - „Heute ist bereits der 2. September, in vier Tagen fängt der Betrieb in den elementaren Bildungseinrichtungen an. Zeitgleich startet der Unterricht an Wiens Schulen – gleichzeitig haben wir österreichweit fast 1.900 Neuinfektionen, davon alleine 653 in Wien. „Wie ist die Situation in den elementaren Bildungseinrichtungen? Hat die Stadt auf die Jüngsten vergessen?“, so Familiensprecherin Gemeinderätin Silvia Janoch und weiter: „Corona-Tests in Kindergärten müssen als Baustein zu einem sicheren Kindergartenbetrieb beitragen! Der Kindergarten ist leider weiterhin eine testfreie Zone!“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen wöchentlich an Berufsgruppentests teil - die Jüngsten leider nicht.

Aktuell läuft seitens der Stadtregierung seit dem Frühjahr noch immer eine Studie zum Thema Testen an Kindergärten. „Dieses Projekt ist nie aus der Pilotphase herausgekommen, doch die Zeit drängt. Eine großflächige Umsetzung für alle elementaren Einrichtungen ist weiterhin nicht angedacht“, so Janoch weiter. Ab welchem Zeitpunkt werden Kinder in Kindergärten regelmäßig getestet - um das Personal zu schützen, einen Regelbetrieb für die Familien aufrecht erhalten zu können und um Krankenstände zu vermeiden?

„Die Jüngsten in unserer Gesellschaft haben ein Recht auf einen gesunden, geregelten und geschützten Kindergartenalltag!“, so Janoch , die die Stadt auch in puncto Information in die Pflicht nimmt: „Die Betreiber werden ohne Informationen im Regen stehen gelassen. Der Betrieb startet am Montag. Wann werden die elementaren Bildungseinrichtungen informiert, wie es weitergeht?“

