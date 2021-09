CA Immo schließt Verkauf von Büroimmobilie in Budapest erfolgreich ab

Verkauf des Bürogebäudes Canada Square in Budapest im Rahmen des strategiekonformen Kapitalrotationsprogramms

Wien (OTS) - CA Immo setzt ihren Weg der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien mit dem erfolgreichen Verkauf des Canada Square-Bürogebäudes (5.000 m²) in Budapest fort. Käufer ist der ungarische Investor Investum Kft. Der Verkauf wurde mit einem Aufschlag von 28% auf den Buchwert zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen.

Keegan Viscius, Chief Investment Officer von CA Immo: „Mit diesem profitablen Verkauf setzen wir unser strategisches Kapitalrotationsprogramm fort, in dem wir Liegenschaften, die strategisch nicht in unser langfristiges Portfolio passen, gewinnbringend veräußern. Übergeordnetes Ziel ist es, den Fokus auf große, moderne Büroimmobilien in erstklassigen Lagen in unseren Kernstädten zu verstärken und damit die Portfolioqualität und die Managementeffizienz nachhaltig zu steigern. Die Verkaufserlöse investieren wir in die wertsteigernde Fortführung unserer erstklassigen deutschen Entwicklungspipeline sowie in attraktive Bestandsakquisitionen.”



Hedwig Höfler, Head of Investment Management AT & CEE: "Mit dem Verkauf des Canada Square-Bürogebäudes haben wir unseren Fokus auf große, moderne Class-A Büroimmobilien im Zentrum Budapests weiter geschärft. Dieser Verkauf mit einem deutlichen Aufschlag auf den Buchwert bestätigt unsere Bewertungen in einem immer noch unsicheren Marktumfeld. Wir möchten uns beim gesamten Team von Investum für die effiziente und angenehme Zusammenarbeit bedanken."

Canada Square ist ein 5.000 m² großes Bürogebäude im West-Budapester Teilmarkt "Central Buda". Das im Jahr 2004 errichtete Gebäude ist gut instandgehalten und voll vermietet.

