Wiener Start-up Sonari baut die Brücke zwischen den Generationen.

Gen Z liefert Insights für Ihren unternehmerischen Erfolg

Nur wer einen offenen Generationendialog führt, kann auch in Zukunft erfolgreich am Markt agieren. Die von unseren sonaris gewonnenen Eindrücke und Sichtweisen geben Unternehmen die Möglichkeit, auf zukünftige Herausforderungen punktgenauer zu agieren. Sei es bei der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens, bei der Entwicklung neuer Produkte oder bei der Personalsuche. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, da unser System und der Algorithmus individuell je nach Aufgabenstellung einsetzbar sind Mag. Martin Berger, Head of Sonari 1/4

Wir finden, Unternehmen müssen sich an uns anpassen, nicht wir an sie. Wir – die GenZ – zeigen euch, was für uns wichtig ist. Wir sind die Zukunft! Unsere ungefilterte Sichtweise optimiert euren wirtschaftlichen Handlungsspielraum Xaver, Sonari Translator 2/4

Mit sonari haben wir in kürzester Zeit interessante Highlights und Inputs von der Gen Z für unser Shopping-Center gewinnen können. Danke an das sonari Team für die unkomplizierte und angenehme Zusammenarbeit! Aurélie Desbois, Head of Marketing Austria bei Unibail-Rodamco-Westfield 3/4

Die junge Generation definiert unsere Zukunft – und auch den Handlungsspielraum. Unternehmen müssen sich also fit und attraktiv machen für die Arbeits-, Kauf- und Lebenswelt der Gen Z. Mit Sonari ist dies möglich Lukas Laska, Marketing Manager Sonari 4/4

Wien (OTS) - Sonari bietet Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, mit Ihrem Geschäftsmodell zukunftsfit zu werden und damit nicht nur Wettbewerbsvorteile am Markt zu generieren, sondern auch die unternehmerische Effizienz zu steigern.

Sonaris sind VertreterInnen der Generation Z. Sie sind der Kern und die Zukunft des Sonari Business. Sie liefern die Postcorona Erfolgsfaktoren, ehrliche und uneingeschränkte Sicht auf das gesamte unternehmerische Handeln und bringen frischen Wind ins digitale Denken und agile Handeln. Die Sonaris bereiten Unternehmen den Boden für größere und kleinere Transformationsprozesse in Richtung Future Fitness.

Gesellschaftliche- und wirtschaftliche Veränderungen nehmen rasant ihren Lauf. Geschäftsmodelle werden in Frage gestellt. Wer ist wirklich zukunftsfit? Und wer muss alles auf den Kopf stellen? Genau hier bietet sonari Hilfestellungen an. Ideal als Ergänzung zur klassischen Markt- und Trendforschung oder als erster leistbarer Schritt in einem großen Change Prozess.

„ Nur wer einen offenen Generationendialog führt, kann auch in Zukunft erfolgreich am Markt agieren. Die von unseren sonaris gewonnenen Eindrücke und Sichtweisen geben Unternehmen die Möglichkeit, auf zukünftige Herausforderungen punktgenauer zu agieren. Sei es bei der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens, bei der Entwicklung neuer Produkte oder bei der Personalsuche. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, da unser System und der Algorithmus individuell je nach Aufgabenstellung einsetzbar sind .“, ist sich Mag. Martin Berger, Head of Sonari, sicher.

„ Wir finden, Unternehmen müssen sich an uns anpassen, nicht wir an sie. Wir – die GenZ – zeigen euch, was für uns wichtig ist. Wir sind die Zukunft! Unsere ungefilterte Sichtweise optimiert euren wirtschaftlichen Handlungsspielraum .“, freut sich Xaver, Sonari Translator, über das gefundene Sprachrohr.

Mit einer eigens entwickelten digitalen App, sammeln die Sonaris ungefiltert Eindrücke, Beobachtungen, Sichtweisen und Zusammenhänge in einem Unternehmen, die qualitative Einblicke in die „neue Realität“ bringen. So hilft sonari dabei, eine Brücke zwischen Gegenwart und Zukunft zu bauen.

Auf den hunderten Quadratmetern der SCS, bewegten sich unbemerkt Sonaris und lieferten der SCS ungefilterte Insights, die in dieser emotionalen Intensität mit normalem Market Research nicht zu bekommen wären.

„ Mit sonari haben wir in kürzester Zeit interessante Highlights und Inputs von der Gen Z für unser Shopping-Center gewinnen können. Danke an das sonari Team für die unkomplizierte und angenehme Zusammenarbeit! “ so eine zufriedene Aurélie Desbois, Head of Marketing Austria bei Unibail-Rodamco-Westfield.

Sonari kann direkt, effizient und vor allem in geringer Zeit qualitative Insights und Inputs aus der Sichtweise der Gen Z liefern. Dabei zieht nicht nur das jeweilige Unternehmen einen Vorteil daraus, sondern auch die Gen Z selbst, da alle Sonaris für die Projektdauer angestellt werden. Ein krasser Unterschied zu gängigen Praktiken, den die „Generation Praktikum“ sonst auf diesem Markt erlebt. Außerdem werden die Sonaris in der eigens entwickelten Sonari Akademie zusätzlich weiter geschult. Dabei werden sie sowohl fachlich als auch rechtlich (u.a. im Bereich Datenschutz) informiert.

Sonari will einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten und die Generationen aktiv verbinden. Einerseits soll die Gen Z mit ihren Denk-und Sichtweisen zu Wort kommen und erhält zusätzlich Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmen und Berufsgruppen. Anderseits bekommen Unternehmen ein ganz spezifisches Sonar für schnelle und vor allem machbare Lösungen mit langfristigen Potential, um festgefahrene Arbeitsweisen und Führungsmethoden zu modernisieren sowie, um komplexen zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein.

„ Die junge Generation definiert unsere Zukunft – und auch den Handlungsspielraum. Unternehmen müssen sich also fit und attraktiv machen für die Arbeits-, Kauf- und Lebenswelt der Gen Z. Mit Sonari ist dies möglich .“, so Lukas Laska, Marketing Manager Sonari.

Über Sonari

Sonari, das innovative Start-up mit einem völlig neuen Geschäftsmodell, baut die Brücke zwischen den Generationen und unterstützt Unternehmen dabei, die völlig neuen Werthaltungen junger Menschen zu verstehen und damit zukunftsfit zu werden. Sonari ist der ideale Rahmen, um den neuen Zeiten erfolgreich entgegenzugehen und gemeinsam die Geschäftsmodelle der Zukunft zu gestalten.

Sonari werden Join Sonari

Rückfragen & Kontakt:

Sonari GmbH

A-1120 Wien | Längenfeldgasse 27/B/9

Lukas Laska, BSc MA MA

Marketing Manager

M +43 664 881 056 62

E lukas.laska @ sonari.me

Website: www.sonari.me