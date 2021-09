Köstinger holt Oberösterreichische AMA GENUSS REGION Betriebe vor den Vorhang

Landwirtschaftsministerin Köstinger und Landesrat Hiegelsberger: Neues Gütesiegel steht für regionale Qualität

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen wollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen. Um regionale Qualität zu stärken, wurde auf Initiative von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger das neue Gütesiegel AMA GENUSS REGION erarbeitet. Laufend steigen Betriebe in ganz Österreich in das neue System ein, die stolz darauf sind, als regionaler Qualitätsbetrieb zertifiziert zu sein. Dazu gehört auch das Hotel Restaurant Minichmayr in Steyr und der Gasthof Rahofer in Kronstorf. Sie stehen für viele andere oberösterreichische Gastronomiebetriebe, Hotels, Manufakturen oder Direktvermarkter, die auf Regionalität und das das neue AMA Gütesiegel setzen.

"Regionalität und Qualität – dafür stehen Österreichische Betriebe, die täglich heimische Lebensmittel nach höchsten Standards erzeugen und verarbeiten. Und genau diese Werte wollen wir noch stärker vor den Vorhang holen", betonen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Landesrat Max Hiegelsberger. "Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie wichtig die Lebensmittelversorgung aus der Region für die Region ist. Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren tagtäglich Lebensmittel bester Qualität unter Einhaltung höchster Standards. Unsere Fleischer, Bäcker und Gastronomen veredeln sie zu Spitzenprodukten. Das ist regionale Qualität, die man schmeckt. Das Gütesiegel AMA GENUSS REGION verstärkt die Wichtigkeit regionaler Lebensmittelherstellung und –verarbeitung. Es gibt den Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung und schafft einen Mehrwert für die Betriebe", betont Bundesministerin Köstinger.

"Die oberösterreichische Lebensqualität und Kulinarik lebt von der Landwirtschaft, der Gastronomie und den Lebensmittelmanufakturen. Ihre feste Verankerung in der Region können sie nun mit dem AMA GENUSS REGION Siegel klar kommunizieren. Dies macht aus dem Schlagwort Regionalität ein klar überprüfbares Qualitätskriterium, zum Vorteil der KonsumentInnen und der teilnehmenden Betriebe", so Genuss-Landesrat Max Hiegelsberger. "Was im Genussland Oberösterreich schon lange gelebte Praxis ist, wird durch das Netzwerk Kulinarik nun auch österreichweit ausgerollt. Das Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem stellt sicher, dass in der Verarbeitung und in der Gastronomie regionale Produkte unserer hochqualitativen Landwirtschaft zum Einsatz kommen."

Kommunikationsoffensive: Genuss-Gutscheine gewinnen

"Jede Region in Österreich verfügt über Schmankerl und Spezialitäten, die unsere kulinarische Identität bilden. Das verdanken wir den Bäuerinnen und Bauern, Verarbeiterinnen und Verarbeitern sowie den Gastronomiebetrieben, die mit Leidenschaft, Traditionsbewusstsein und innovativen Ideen Produkte höchster Qualität erzeugen. Diese 'Künstler der behutsamen Veredelung' holen wir gemeinsam mit der Österreich Werbung und dem Österreich Wein Marketing im Rahmen der Kommunikationsoffensive 'Land der behutsamen Veredelung' vor den Vorhang", so Köstinger und verweist auf ein Gewinnspiel.



Wesentlicher Teil der Kommunikationsoffensive ist eine große Gutscheinaktion: Die AMA GENUSS REGION verlost bis in den Herbst tausende Genuss-Gutscheine im Wert von 50 Euro. Bis dahin werden jede Woche Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Die Gutscheine können in allen AMA GENUSS REGION-Gastronomiebetrieben eingelöst werden. Dabei werden Wirtinnen und Wirte unterstützt, die bereits die freiwilligen Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien des Gütesiegels AMA GENUSS REGION umsetzen. Nähere Infos unter www.genussregionen.at

Gütesiegel AMA GENUSS REGION

Neben dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel für den Lebensmittelhandel ist das Gütesiegel AMA GENUSS REGION ein drittes offizielles Gütesiegel. Es garantiert geprüfte Qualität und Herkunft bei bäuerlichen Direktvermarktern, Manufakturen (Fleischer, Bäcker, etc.) und Gastronomie wie auch Hotellerie. Basis für die Auszeichnung sind die Richtlinien für das von der EU anerkannte Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem. Das Netzwerk Kulinarik und die Landwirtschaftskammern begleiten beim Ein- bzw. Umstieg in das neue System. Bisherige Systeme werden anerkannt. Beispielsweise können sich Bio Austria-Betriebe jederzeit ohne zusätzliche Kontrolle für das Gütesiegel AMA GENUSS REGION zertifizieren lassen. Die AMA-Gastrosiegel-Betriebe und die AMA-Handwerkssiegel-Betriebe erfüllen ebenfalls die Kriterien für das neue Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem und wurden automatisch anerkannt. Die teilnehmenden Betriebe profitieren von der gemeinsamen Strategie in der Kommunikation und Vermarktung. Nach einem Jahr AMA GENUSS REGION wurden bereits zahlreiche Marketingmaßnahmen Print, Online und TV und über 700 individuelle Betriebs-Fotoshootings durchgeführt. Fast 2.500 zertifizierte Betriebe sind online in der Genuss-Landkarte unter genussregionen.at zu finden.

Mehr zu den AMA GENUSS REGIONEN unter www.genussregionen.at

