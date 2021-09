Zymo Research erhält CE-Kennzeichnung für neue SafeCollect(TM)-Kits zur Probenentnahme zu Hause

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Selbstentnahme-Kits für einfache Bedienung und Sicherheit

Zymo Research hat heute bekannt gegeben, dass seine neue Reihe an Probenentnahme-Kits für zu Hause die CE-Kennzeichnung für den Verkauf in der Europäischen Union (EU) erhalten hat. Die Sa feCollect(TM)-Probenentnahme-Kits wurden unter Berücksichtigung der größtmöglichen Sicherheit der Verbraucher bei der unbeaufsichtigten Selbstentnahme konzipiert. Derzeit ist die SafeCollect(TM)-Technologie sowohl als Abst richtupfer als auch als Speichelprobe verfügbar.

Die steigende Anzahl an Technologieunternehmen und Drive-in-Testzentren für COVID-19, in denen die Verbraucher ihre Proben selbst entnehmen müssen, hat dazu geführt, dass der Einsatz herkömmlicher Probenentnahmegeräte in Betracht gezogen wurde. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, haben die Wissenschaftler und Ingenieure von Zymo Research den SafeCollect(TM) entwickelt, ein speziell für den Heimgebrauch konzipiertes Probenentnahmegerät, das Anwendersicherheit und Benutzerfreundlichkeit für eine konsistente Probenahme bietet. Das patentierte Röhrchen des SafeCollect(TM)-Kits zur Probenentnahme verfügt über eine Sicherheitssiegelung, die ein unbeabsichtigtes Verschütten, Berühren und/oder Verschlucken des Probenstabilisierungsmediums verhindert.

Die SafeCollect(TM)-Kits sind mit der unternehmenseigenen DNA/RNA Shield(TM)-Stabilisierungslösung von Zymo Research gefüllt, die DNA und RNA bei Raumtemperatur mindestens 30 Tage lang konserviert. Eine solche Konservierung ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für den Versand von Proben von entscheidender Bedeutung, bei denen teures Trockeneis und andere Kaltversandmethoden nicht verfügbar bzw. erlaubt sind. DNA/RNA Shield(TM) war das erste nach 510(k) zugelassene Transportmedium für die Probenahme, Konservierung und Inaktivierung von SARS-CoV-2, das einen zusätzlichen Schutz für diejenigen bietet, die in direkten Kontakt mit Proben kommen, wie beispielsweise Kuriere und Laborpersonal.

"Tests für zu Hause und die Selbstentnahme biologischer Proben sind damit nicht mehr nur Nischen-Gentests für bestimmte Verbraucher, sondern werden von wesentlicher Bedeutung für die Erleichterung umfassender informationsbasierter Screening- und Überwachungsbemühungen sowie als ein entscheidender Aspekt des aufstrebenden Telemedizinmarktes sein", so Dr. Stanislav Forman von Zymo Research. "Die SafeCollect(TM)-Kits zur Probenentnahme wurden entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ohne die Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit der Kunden zu beeinträchtigen, und gleichzeitig die Integrität der gesammelten Proben für eine aussagekräftige Analyse zu gewährleisten. Mit der Produktreihe SafeCollect(TM) wollten wir einen neuen Maßstab in der Probenahme setzen."

Der Zymo Research-Erstausrüster stellt SafeCollect(TM)-Geräte für Dritte her und bietet kundenspezifische Abfüllung, Etikettierung und Zusammenstellung/Verpackung an. Weitere Informationen zu den SafeCollect(TM)-Probenentnahme-Kits für zu Hause von Zymo Research finden Sie auf der Website.

Informationen zu Zymo Research Corp.Zymo Research ist ein Privatunternehmen, das die wissenschaftliche und diagnostische Gemeinschaft seit 1994 mit hochmodernen molekularbiologischen Werkzeugen beliefert. Die Vision des Unternehmens, "The Beauty of Science is to Make Things Simple", spiegelt sich in all seinen Produkten wider, von der Epigenetik bis hin zu den DNA/RNA-Reinigungstechnologien. Zymo Research hat sich einen Namen als führendes Unternehmen in der Epigenetik gemacht und bietet neuartige, innovative Lösungen für die Probenentnahme, Mikrobiommessungen, Diagnosegeräte und NGS-Technologien, die von hoher Qualität und gleichzeitig einfach zu verwenden sind. Folgen Sie Zymo Research auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.

