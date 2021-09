ÖÄK: COVID-Impfung für Neuangestellte im Gesundheitsbereich

Neu eintretende Mitarbeiter im Gesundheitsbereich sollen voll immunisiert sein, fordert die Österreichische Ärztekammer.

Wien (OTS) - Mitarbeiter, die im Gesundheitssystem neu einsteigen, sei es in Alters- und Pflegeheimen, Spitälern oder anderen Gesundheitsbereichen, müssen gegen SARS-CoV-2 geimpft sein. Diese Forderung hat der Vorstand der Österreichischen Ärztekammer in einem Beschluss gefasst: „Mitarbeiter im Gesundheitsbereich arbeiten in einem sensiblen Bereich und stehen in der Verantwortung, ihre Patienten bestmöglich vor Infektionen zu schützen“, begründet ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres diese Entscheidung. Es müsse daher selbstverständlich sein, dass neue Mitarbeiter vollimmunisiert sind. (sni)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sophie Niedenzu, MSc

Öffentlichkeitsarbeit

01/51406/3316

s.niedenzu @ aerztekammer.at