FPÖ – Belakowitsch: Nicht die Pandemie entzweit die Bevölkerung, sondern überschießende und evidenzbefreite Maßnahmen

Wien (OTS) - „Eine aktuelle Studie, die in zwölf europäischen Ländern durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass unsere Gesellschaft durch die Pandemie gespalten wird. Die Studie der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR), zeigt auf, dass sich in Österreich jeder sechste der Befragten nicht frei fühle, und dass 36 Prozent der türkis-grünen Bundesregierung misstrauen“, erklärte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

Das ziehe sich in verschiedensten Prozentwerten durch ganz Europa. „Das ist ja auch kein Wunder, denn wie die Bürger desinformiert und hinters Licht geführt wurden und nach wie vor werden, ist schlicht widerwärtig und menschenfeindlich. Die Conclusio der Studie ist aber grundlegend falsch, denn nicht die Pandemie entzweit die Bevölkerung Österreichs, sondern überschießende und evidenzbefreite Maßnahmen der türkis-grüne Bundesregierung“, so Belakowitsch.

