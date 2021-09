FPÖ Steiermark: „Umweltschutz mit Hausverstand anstatt türkis-grüne Klimahysterie!“

Freiheitliche lehnen türkis-grüne Belastungspolitik ab und fordern stattdessen effektive Anreizsysteme; FPÖ präsentierte heute ihre Initiativen im Umweltbereich.

Graz (OTS) - Im Rahmen einer heute stattgefundenen Pressekonferenz gaben FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Stefan Hermann, der Grazer Klubobmann GR Armin Sippel und FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch einen Überblick über die freiheitlichen Initiativen im Umweltbereich auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene. Für die Ursachen aktueller Umweltschäden, wie etwa die zuletzt dramatischen Auswirkungen von Starkregenereignissen, kann aus freiheitlicher Sicht keineswegs nur der Klimawandel verantwortlich gemacht werden. Auslösende Faktoren liegen vor allem auch in hausgemachten Fehlern, die es in Zukunft zu vermeiden gilt. „Überschießende Klimaziele der EU und der Bundesregierung lehnen wir Freiheitliche ab. Die FPÖ steht für Umweltschutz mit Hausverstand und Weitsicht“, so LAbg. Stefan Hermann im Zuge seiner Ausführungen, dem vor allem die Doppelbödigkeit der ÖVP sauer aufstößt. „Während die Grünen in der Bundesregierung mit Unterstützung der türkisen ÖVP ihren Klimafanatismus vor allem mit Verboten und Teuerungen wie der Einführung von CO2-Steuern und dem Verbot von Inlandsflügen ausleben wollen, setzt die FPÖ auf eine nachhaltige und vernünftige Umweltpolitik“, so Hermann.

Im Rahmen der Pressekonferenz präsentierten die Freiheitlichen insgesamt neun Initiativen mit einem breiten Themenspektrum. Der Tenor: Effektive Anreizsysteme und verhältnismäßige Maßnahmen statt neue Belastungen und Verbote. LAbg. Stefan Hermann ging auf die Landtagsanträge ein, die von natur- und sozialverträglichen Regelungen für Photovoltaikanlagen über treffsichere Förderungen für Gebäudesanierung sowie Prämien für den Ausstieg aus Heizen mit Öl bis hin zu einer Verschrottungsprämie für ältere Kraftfahrzeuge reichen. „Die gesteckten Klimaziele sind in vielen Bereichen absolut realitätsfremd und schädigen den Wirtschaftsstandort Österreich massiv. Wir Freiheitliche lehnen eine grüne Politik der Verbote, Strafen und Belastungen ab und treten für Umwelt- und Klimaschutz durch effektive Anreizsysteme und Innovation ein“, so der Freiheitliche.

FPÖ-Sippel: „Vernünftige, regionale Umweltpolitik ohne Zwang!“

Der Grazer Klubobmann GR Armin Sippel hob insbesondere die in den letzten Jahren von der schwarz-blauen Regierungskoalition umgesetzten Projekte im Umweltbereich hervor. „Die schwarz-blaue Stadtregierung hat in Graz vorgezeigt, wie man Umweltschutz und eine nachhaltige Energiepolitik ohne Zwang und Strafen umsetzen kann. Um ‚grüne‘ Politik zu machen, braucht es keine Grüne Partei“, so der Freiheitliche. „Mit der Erweiterung des Recyclingcenters in der Sturzgasse sowie der Errichtung des Murkraftwerkes wurde nicht nur Entsorgungsinfrastruktur geschaffen, sondern auch die Stromversorgung von 45.000 Grazern mit sauberer – atomfreier – Elektrizität aus unserer Mur sichergestellt. Gleichzeitig erhielt die Stadt ein attraktives Naherholungsgebiet für die Grazer Bevölkerung“, so Sippel, der insbesondere auch den im Jahr 2019 eingerichteten und mit 30 Millionen Euro dotierten Klimaschutzfonds erwähnte, mit dem die Landeshauptstadt Sonderprojekte mit dem Ziel fördert, Graz zur klimaneutralen Stadt zu entwickeln. „Aus Sicht von uns Freiheitlichen muss die notwendige Energiewende sanft und mit entsprechenden Anreizsystemen eingeleitet werden. Jeder von uns kann etwa auch mit dem Kauf von regionalen und saisonalen Produkten zum Umweltschutz beitragen“, so Sippel im Zuge seiner Ausführungen.

FPÖ-Rauch: „Grüne Klima-Hysterie schädigt Wirtschaftsstandort und belastet Familien wie auch Unternehmer!“

Auch dem steirischen Nationalratsabgeordneten und FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch ist die Doppelmoral der ÖVP auf Bundesebene ein Dorn im Auge. „Das gefährliche Doppelspiel der ÖVP, die sich medienwirksam etwa gegen Belastungen für Autofahrer ausspricht, hinter verschlossenen Türen aber gemeinsam mit den Grünen eine wirtschaftsschädigende Maßnahme nach der anderen beschließt, ist verwerflich“, so Rauch, der sich im Parlament unlängst für eine Vetovolksabstimmung gegen die grüne Klima-Bevormundung stark machte. „Dass sich die ÖVP dem grünen Klimafanatismus hingibt und sich zuletzt auch zur Einführung einer CO2-Steuer bekannte, ist bezeichnend“, so der Nationalratsabgeordnete, der die freiheitlichen Initiativen auf Bundesebene erläuterte. So setzt sich die FPÖ etwa für einen sogenannten „Bundesreparaturbonus“ ein. „Konsumenten wird dadurch der Anreiz geboten, alte Elektrogeräte zu reparieren, anstatt sie wegzuwerfen. Damit könnte man jährlich über vier Millionen Tonnen CO2 einsparen“, so Rauch. Im Zusammenhang mit Energieeffizienz erwähnte der freiheitliche Umweltsprecher auch das Atomkraftwerk Krško, das aus Sicht der FPÖ umgehend abgeschaltet werden muss. „Die Kaffeekränzchen von Außenminister Schallenberg und Landeshauptmann Schützenhöfer mit der slowenischen Regierung sind absolut entbehrlich, vielmehr braucht es auf Bundes- wie auch auf EU-Ebene ein deutliches ‚Nein‘ zur Betriebsverlängerung des veralteten AKW Krško. Immerhin stellt dieser Schrottmeiler ein gewaltiges Sicherheitsrisiko nicht nur für Nachbarländer wie Österreich, sondern auch für ganz Mitteleuropa dar!“, so Rauch abschließend.





