Ab morgen wird im Kaufhaus Gerngross in Wien Mariahilf geimpft

Impfbox am Reumannplatz erfolgreich angelaufen – ab kommenden Montag Impfungen an der Technischen Universität Wien möglich

Wien (OTS) - Die Möglichkeiten, sich niederschwellig impfen zu lassen, werden auch diese Woche in Wien weiter ausgebaut. Ab morgen Donnerstag wird eine Impfstelle im Kaufhaus Gerngross in der Wiener Mariahilferstraße geöffnet. Eine weitere Impfbox – am Reumannplatz – wurde gestern aufgrund des großen Interesses an diesem Standort aufgestellt und ab kommenden Montag kann man sich im Hauptgebäude der Technischen Universität Wien im Resselpark gegen Covid-19 immunisieren lassen. In allen der neuen Impfstellen werden wie an den anderen Standorten die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie von Biontech/Pfizer angeboten. Seit dieser Woche kann man auch in den Impfboxen bzw. Impfstellen wie auch in den Impfbussen den Impfstoff frei wählen. Über 18jährigen ist es nun ebenfalls möglich, sich in jeder Impfbox oder Impfstelle mit Biontech/Pfizer immunisieren zu lassen.

Die Öffnungszeiten im Kaufhaus Gerngroß sind an die Ladenöffnungszeiten angepasst. So kann man sich von Montag bis Mittwoch zwischen 9:30 und 19 Uhr impfen lassen; Donnerstag und Freitag von 9:30 bis 20 Uhr und am Samstag von 9:30 bis 18 Uhr. Die Impfbox am Reumannplatz hat Montag bis Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr geöffnet. In der TU Wien sind Impfungen von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, an Sams- und Sonntagen von 8 bis 17 Uhr erhältlich. Die Impfstelle an der Technischen Universität steht für alle Menschen offen nicht nur für Studierende und Universitätsbedienstete.



