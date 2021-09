SPÖ-Muchitsch: Langzeitarbeitslosigkeit ist Sprungbrett in die Armutsfalle

Kocher muss Aktion 40.000 und Pflegeoffensive aufgreifen

Wien (OTS/SK) - „Die Untätigkeit der Regierung bei der Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Sprungbrett in die Armutsfalle“, kritisiert SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch den Arbeitsminister, nach seiner heutigen Pressekonferenz. Weiter: „Kocher ignoriert das Pulverfass Langzeitarbeitslosigkeit. Während diese immer markanter wird, verliert er in seiner Pressekonferenz kein Wort darüber. Die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit ist im Durchschnitt um über einen Monat auf 170 Tage gestiegen. Es stehen immer noch viel zu viele Jobsuchende viel zu wenigen Stellen gegenüber. Um dieses Problem zu bewältigen, braucht es eine aktive Beschäftigungspolitik.“****

Muchitsch fordert angesichts dessen, dass der Arbeitsminister endlich die SPÖ-Vorschläge aufgreift: „Mit der Aktion 40.000 werden Langzeitarbeitslose schnell und nachhaltig im öffentlichen Bereich, in NGOs und Hilfsorganisationen eingesetzt. Damit gibt man ihnen Beschäftigung und Zukunftsperspektiven.“ Der SPÖ-Sozialsprecher verweist auch auf Rendi-Wagners Pflegeoffensive, die von Sozialminister Mückstein schon positiv aufgegriffen wurde: „Mit einem Umstiegsbonus von 500 Euro zusätzlich zum Arbeitslosengeld, kann man Menschen, die in ihrer Branche keine Aussichten mehr haben, leichter in den Zukunftsbereich Pflege bringen.“

Besonders kritisiert der Abgeordnete, dass die ÖVP die Zuverdienstmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose streichen möchte: „Ein paar hundert Euro Zuverdienst halten niemanden vom Arbeiten ab. Sie sind aber oft die einzige Möglichkeit - gerade für Menschen mit Handicaps - nicht komplett zu verarmen. Die Zuverdienstmöglichkeit zu streichen schafft keinen einzigen Arbeitsplatz. Es ist nur der nächste Schritt in die Armutsfalle.“ (Schluss) sd/up

