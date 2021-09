Continentale Assekuranz Service GmbH: Neue Rente Invest mit Rendite-Chancen über die Ansparphase hinaus

Wien (ots) - Die Rente Invest der Continentale Lebensversicherung überzeugt mit neuen Bausteinen: Unter anderem bietet sie jetzt Rendite-Chancen auch noch in der Rentenphase und ein erweitertes Fondssortiment. Diese und weitere Neuerungen ergänzen die bereits bestehenden Leistungen. Neben den flexiblen Anlagemöglichkeiten steht dabei weiter die Servicierung ganz oben. In Österreich ist die Rente Invest über die Continentale Assekuranz Service GmbH erhältlich.

Investmentorientierter Rentenbezug für noch mehr Rendite-Chancen

„Der größte Vorteil einer Rentenversicherung ist ein lebenslang garantiertes Einkommen. Dabei kommt es auch auf optimale Renditen an“, betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. Damit der Kunde die Rendite-Chancen der Kapitalmärkte auch über die Ansparphase hinaus nutzen kann, bietet die Rente Invest jetzt den neuen investmentorientierten Rentenbezug. Noch während der Rentenphase kann der Kunde damit einen Teil seines angesparten Kapitals in Fonds anlegen. Abhängig von deren Wertentwicklung hat der Versicherte so die Chance auf höhere Bezüge als im klassischen Rentenbezug. Dieser steht ihm auf Wunsch selbstverständlich weiterhin zur Verfügung. Egal welche Option der Kunde wählt: Auf eine garantierte Rente kann er sich stets verlassen.

Im Rentenbezug wie in der Ansparphase kann der Kunde auch börsengehandelte Indexfonds (ETF) wählen. Da bei diesen keine Gebühren für ein aktives Management anfallen, sind die Verwaltungskosten besonders niedrig. Die ETF lassen sich frei mit gemanagten Fonds und Depots kombinieren. Für seine Investitionen kann der Kunde bis zu zehn Fonds aus der umfangreichen Fondspalette auswählen. Damit kann er sein Risiko wie gewohnt breit streuen.

Gebührenfreie Servicierungen zur Anlagenverwaltung

„Wir möchten unsere Kunden darin unterstützen, das Beste aus ihren Prämien herauszuholen“, sagt Dr. Hofmeier. Deshalb bietet die Rente Invest neue, gebührenfreie Möglichkeiten zur Verwaltung der Anlagen. Durch Rebalancing wird auf Wunsch des Kunden einmal im Jahr die ursprüngliche Fondsgewichtung im Portfolio wiederhergestellt. Das gleicht Abweichungen der gewünschten prozentualen Fondsaufteilung im Portfolio wieder aus. Diese entstehen durch unterschiedliche Wertentwicklungen der Anlagen.

Möchte der Kunde die Kapital-Verteilung in den Fonds schrittweise anpassen, wählt er das neue Laufzeitmanagement. Dabei wird monatlich Guthaben von den Ausgangs- in die Zielfonds umgeschichtet. So kann der Kunde Markt-Chancen noch besser ergreifen und Risiken verringern.

Flexible Bezugsmöglichkeiten und Hinterbliebenenabsicherung

Den Rentenbeginn kann der Kunde bis zum Alter von 87 Jahren flexibel wählen. Zur Absicherung im Todesfall kann er außerdem eine Rentengarantiezeit vereinbaren. Diese kann auf bis zu 45 Jahre angesetzt werden. Verstirbt die versicherte Person in dieser Zeit, wird die Rente weiter an die Hinterbliebenen ausgezahlt.

Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen zur Continentale Rente Invest Österreich unter https://makler.continentale.at/rente-invest.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählte sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

