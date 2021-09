Donaustadt: „Sturm im Stadl“ mit Musik am 4.9. und 5.9.

Zählkarten: 0677/630 19 868, Auskünfte: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Bei der nächsten Veranstaltung im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) ertönen musikalische Schmankerln: Unter dem Motto „Sturm im Stadl“ konzertiert am Samstag, 4. September, ab 19.00 Uhr, das Duo „Weana & Yankee“. Die 2 Freunde Chris Molisch (Gitarre, Gesang) und Steve Criss (Banjo, Gesang) servieren der Zuhörerschaft ein melodiöses und humoriges „Menü der besonderen Art“. Am Sonntag, 5. September, tragen Tini Kainrath (Gesang) und Peter Havlicek (Gitarre) das vielfältige Programm „Wia a rode Rosn“ vor. Beginn: 19.00 Uhr. Der Eintritt ist an beiden „stürmischen“ Abenden frei. Spenden des Publikums werden gerne angenommen. Wohlschmeckenden Sturm und weitere Getränke kann die Zuhörerschaft zu erschwinglichen Preisen kaufen. Der Verein „Kulturfleckerl Eßling“ ersucht die Besucherinnen und Besucher um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften (3 G, u.a.) sowie um Reservierung von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Sitzplatz-Zahl im „Kultur-Stadl Eßling“ wurde reduziert und es erfolgt eine Registrierung der Gäste. Das Duo „Weana & Yankee“ interpretiert am Samstag amüsierende Lieder von Pirron & Knapp, Hermann Leopoldi, Georg Danzer und anderer Komponisten, die mit Blues-, Swing- und Country-Elementen ergänzt werden. Das ehrenamtliche Organisationsteam skizziert den Stil der Musiker: „Bourbon Whiskey mit Wiener Schinkenfleckerln“. Zu den Darbietungen von Tini Kainrath und Peter Havlicek am Sonntag meint „Kulturfleckerl Eßling“-Obfrau Angela Hannappi: „Die breitgefächerten musikalischen Vorlieben der Beiden ergeben eine eigenwillige Auswahl an Stücken, die versucht, die ruhige und zurückgezogene Stimmung unserer Zeit einzufangen“. Erteilung von Auskünften dazu: Telefon 0699/180 646 40 und E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Duo „Weana & Yankee“: www.weana-yankee.at/

Sängerin Tini Kainrath: www.tinikainrath.at

Gitarrist Peter Havlicek: www.peterhavlicek.at/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

