Wöginger: Oberstes Ziel ist es, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen

ÖVP-Klubobmann: Arbeitsminister Kocher startet Reformdialog zu Arbeitslosenversicherung Neu zum richtigen Zeitpunkt

Wien (OTS) - Der Arbeitsmarkt hat sich über den Sommer hinweg weitestgehend erholt. Mit nur mehr 7.000 Arbeitslosen mehr als 2019 ist mittlerweile fast das Vorkrisenniveau am Arbeitsmarkt erreicht. Das zeigt: Die gesetzten Initiativen und Maßnahmen der Bundesregierung wirken. Aufgrund dieser positiven Dynamik ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einen Reformdialog über die Gestaltung der Arbeitslosenversicherung Neu zu starten. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger anlässlich der von Arbeitsminister Martin Kocher präsentierten aktuellen Arbeitsmarktdaten und Reformpläne der Arbeitslosenversicherung.

„Natürlich gibt es Bereiche, die nach wie vor stark von der Pandemie betroffen sind“, so Wöginger. Man werde auch weiterhin Maßnahmen setzen, um die Pandemie-Folgen am Arbeitsmarkt abzufedern. Entscheidend für die Zukunft des Arbeitsmarktes sei aber auch der Impffortschritt. Der Klubobmann appellierte an jene, die noch nicht vollimmunisiert sind: „Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser werden wir diese Pandemie bewältigen können.“

Wöginger begrüßt, dass die Neugestaltung der Arbeitslosenversicherung fakten- und evidenzbasiert unter enger Einbindung von Expertinnen und Experten, den Sozialpartnern und Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen und Arbeitslosen diskutiert wird. Außerdem soll dabei auch „über den österreichischen Tellerrand geschaut werden und internationale Best-Practice-Beispiele herangezogen“ werden. Der breit angelegte Reformprozess soll noch vor Jahresende erste Zwischenergebnisse liefern, 2022 soll dann die gesetzliche Ausarbeitung erfolgen.

„Die Arbeitslosenversicherung neu soll das Einkommen von arbeitslos gewordenen Menschen besser absichern. Unser oberstes Ziel ist es, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und die Vermittlung arbeitslos gewordener Menschen zu beschleunigen. Denn Erwerbstätigkeit ist ein wichtiges Mittel für Wohlstand und Fortschritt. Der von Arbeitsminister Kocher breit angelegte Reformprozess ist der richtige Schritt zu einem verbessersten Modell der Arbeitslosenversicherung“, schloss der Klubobmann. (Schluss)

