Initiative "Blühendes Niederösterreich": Die Landessieger sind gekürt

Heuer wurde erstmals ein Biodiversitätspreis verliehen

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen der Initiative "Blühendes Niederösterreich" wurden heuer zum mittlerweile 53. Mal die schönsten Gemeinden des Bundeslandes vor den Vorhang gebeten. 73 Gemeinden nahmen an diesem bedeutenden Wettbewerb teil und präsentierten ihre außergewöhnliche Blütenpracht. Den Landessieg konnten sich Trabersdorf im Bezirk Waidhofen/Thaya, Hollenstein/Ybbs im Bezirk Amstetten, Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten-Land und Wieselburg im Bezirk Scheibbs sichern. Als besonderes Highlight wurde heuer erstmals ein Biodiversitätspreis verliehen, hier überzeugten Perchtoldsdorf, Amstetten und Thaya mit ihren Projekten.

In Niederösterreichs Gemeinden wurde gepflanzt, gejätet und der grüne Daumen unter Beweis gestellt. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie wertvoll Pflanzen für das Ortsbild und die Wohlfühlatmosphäre sind. Vor allem Blumenwiesen und Bienenweiden lagen heuer im Trend und sorgten für blumige Aussichten in den Gemeinden.

Mikl-Leitner: Initiative ist Ausdruck gelebter Nachhaltigkeit

"Ich bin immer wieder begeistert von unseren blühenden Ortschaften, die für das Engagement und das Miteinander in unseren Dörfern stehen. Diese Schönheit ist vor allem auch eine Visitenkarte für Land und Leute sowie für den Tourismus, den wir in der Phase des Aufschwungs besonders stärken und fördern wollen", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie verweist auch auf den Umweltgedanken der Aktion: "Das Garteln ist vor allem auch Ausdruck gelebter Nachhaltigkeit. Hier sind wir in Niederösterreich Vorreiter, denn 426 von 573 Gemeinden in unserem Land sind bereits Klimabündnisgemeinden - so viele wie in kaum einer anderen Region in ganz Europa. Herzliche Gratulation an alle, die an diesem blühenden Kräftemessen teilgenommen haben und überzeugen konnten."

Biodiversitätspreis verliehen

Wie wichtig ein nachhaltiger Umgang mit der Natur ist, wurde auch heuer bei der Initiative "Blühendes Niederösterreich" in den Mittelpunkt gestellt. Vom Präsidenten der Landwirtschaftskammer (LK) Niederösterreich, Johannes Schmuckenschlager, wurde dafür ein eigener Biodiversitätspreis ins Leben gerufen. "Mit diesem Preis wollen wir zeigen, dass jeder Einzelne etwas für die Artenvielfalt tun kann. In unseren Wäldern und auf unseren Feldern passiert hier schon sehr viel, aber es müssen alle an einem Strang ziehen, damit wir hier noch besser vorankommen können", erklärt LK-Vizepräsident Lorenz Mayr. Er freut sich über das große Interesse der Gemeinden an diesem Preis, insgesamt wurden hier 17 Projekte eingereicht. Die Auswahl fiel schwer, deshalb konnten sich gleich drei Gemeinden über den neuen Preis freuen. Perchtoldsdorf überzeugte die Fachjury mit einem Insekten-Highway, Amstetten punktete mit ökologischen Pflegemaßnahmen und der fachkundigen Betreuung einer Ökologin. Thaya vereinte mit Biodiversitätsmaßnahmen gleich ganze Generationen und sorgte mit Totholzflächen und einem Insektenhotel für Bewusstseinsbildung in der Gemeinde.

Trend: Gemeindebeete mit Insektenfokus

"Generell zeichnete sich heuer in den Gemeindebeeten und den Blumentöpfen eines ab: Es wurde überall sehr viel für Insekten gemacht. Naturwiesen oder angelegte Blumenwiesen spielten heuer im Ortsbild von vielen Gemeinden eine Rolle. Insektenfreundlichkeit bei der Bepflanzung wird immer häufiger gefragt und die heimischen Gärtnereien produzieren immer mehr Sommerblumen, die diesen Ansprüchen gerecht werden", erklärt Johannes Käfer, Obmann der NÖ Gärtner. Die Liste der Landessieger sowie Fotos von den Siegergemeinden sind auf noe.lko.at verfügbar. (Schluss)

