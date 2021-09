FPÖ – Hauser fordert volle Aufklärung über personenbezogene PCR-Tests-Leaks

Tirol Kliniken geben Anweisung, dass bei geimpften Beschäftigten keine Antikörper mehr bestimmt werden dürfen

Wien (OTS) - Laut Medienberichten wurden in Tirol 24.000 positive PCR-Test-Ergebnisse mitsamt personenbezogener Patientendaten geleakt. Für den Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser ist dies ein unfassbarer Skandal.

„Der ehemalige Geschäftsführer der HG Lab Truck, Ralf Herwig, hat diese Daten offenbar in einer Mail an eine firmenexterne Person verschickt“, so Hauser. „Dabei sind das wirklich hochsensible Daten, die besonders schützenswert sind. Eine solche Leichtsinnigkeit ist vollkommen inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen. Wenn man diese Daten quasi auf dem Silbertablett serviert, braucht man auch nicht groß über einen Hackerangriff zu jammern, der in diesem Fall nicht sonderlich kompliziert gewesen sein dürfte. Das ist so, als ob man sein Auto mit offenen Türen und laufendem Motor irgendwo stehen lässt, ein paar Stunden weggeht und sich dann darüber wundert, dass es gestohlen wurde.“

Hauser forderte umgehende Untersuchungen. Schließlich habe HG Lab Truck, ein Tochterunternehmen von HG Pharma, bis Juni 2021 für Tirol getestet. HG PHARMA machte von Jänner bis Juni PCR-Tests für das Land Tirol – und zwar ohne Ausschreibung und ohne, dass diese Tests je richtig überwacht worden seien. Nachdem dieser Skandal bekannt geworden sei, habe das Land Tirol kundgetan, die Zusammenarbeit mit HG PHARMA sofort einzustellen. „Ist dies auch geschehen? Es braucht volle Aufklärung“, so Hauser.

Gleichzeitig bahne sich ein weiterer unglaublicher Skandal an. Denn offenbar haben die Tirol Kliniken die Anweisung gegeben, dass der Betriebsarzt keine Antikörper mehr bei geimpften Beschäftigten bestimmen darf. „Will man damit vertuschen, dass die Impfung nicht die Wirkung hat, die die Politik verspricht?“, fragte Hauser.

