Beweg dich schlau! Felix Neureuther ist Gast-Chefredakteur von „Servus Kinder“

Wien (OTS) - Der ehemalige Skirennläufer und Publikumsliebling Felix Neureuther hat für die aktuelle Ausgabe von „Servus Kinder“ die Rolle des Chefredakteurs übernommen: Für das Magazin, das Anfang September erscheint, brachte er seine Erfahrungen und Erkenntnisse als Profisportler ein, um Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln – wobei der Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Denken und Bewegung liegt. Ganz im Sinn seines Projekts „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“.

„ Bewegung ist für Kinder unglaublich wichtig. Umso mehr freut es mich, dass ich meine Erfahrungen und meine Begeisterung für den Sport weitergeben kann und mit ‚Servus Kinder‘ einen so tollen Partner dafür gefunden habe. Zum ersten Mal durfte ich in die Rolle des Chefredakteurs schlüpfen, eine spannende neue Aufgabe für mich. Ein großer Dank an das gesamte Team für die großartige Umsetzung – und den Kindern wünsche ich ganz viel Spaß beim Lesen, Basteln und Sporteln “, so Felix Neureuther über das Magazin-Projekt.

84 Seiten Spiel, Sport und Spaß

Die „Servus Kinder“-Sonderausgabe von Red Bull Media House Publishing vermittelt Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren, dass Bewegung nicht nur Spaß macht, sondern auch die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit stärkt. Neben kinderleichten Trainingsübungen, die Beweglichkeit, Gleichgewicht, Kraft und Schnelligkeit verbessern, finden sich auch lustige Spielideen für draußen zur besseren Koordination, Rätselspaß und Denksportaufgaben, die die Konzentration fördern, sowie einfache Rezepte für Energiebällchen, die im Handumdrehen neue Kräfte verleihen, im neuen „Servus Kinder“. Die Verknüpfung von Denken und Bewegung soll dabei die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern und damit aktiv Stress bei Kindern vorbeugen.

Die Spezialausgabe von „Servus Kinder“ erscheint in einer erhöhten Gesamtauflage von 142.500 Exemplaren in Österreich und Deutschland. Dazu ist auch ein Sondervertrieb über Schulen geplant.

Für unsere Kinder – die Bewegung für mehr Bewegung von ServusTV

ServusTV hat die Initiative BEWEG DICH! ins Leben gerufen und möchte damit mehr Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern. Um den Trainern, Funktionären und Eltern die Förderung der Nachwuchsarbeit zu erleichtern, stellt ServusTV den 15.000 österreichischen Sportvereinen eine finanzielle Unterstützung für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren zur Verfügung.

Rasche und unbürokratische Hilfe

Vereine können einfach unter www.servustv.com/bewegdich einen Antrag stellen. Alle Anfragen werden rasch und unbürokratisch innerhalb weniger Tage bearbeitet.

Servus Kinder mit Felix Neureuther Werfen Sie hier einen Blick ins Magazin

