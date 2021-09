Einladung VGT-Pressekonferenz zum Wolf in Tirol mit einem Tiroler Wolfsexperten

Der Wolf in Tirol wird kontrovers diskutiert. Betreiber:innen von Schafalmen fordern den Abschuss, die Landesregierung kommt ihnen entgegen – rationale Diskussion gefragt.

Tirol (OTS) - Der Wolf ist gekommen um zu bleiben, oder zumindest um regelmäßig wiederzukehren. In allen umliegenden Ländern ist er schon heimisch, in den meisten war er nie abwesend. In vielen Gebirgsregionen Europas gibt es Almen und dennoch viele Wölfe. Wieso sollte das in Tirol nicht funktionieren?

VGT-Pressekonferenz zum Wolf in Tirol mit einem Tiroler Wolfsexperten

Der Wolf wurde in Tirol zum hitzig diskutierten Thema, Betreiber:innen von Schafalmen fordern den Abschuss, die Landesregierung kommt ihnen entgegen – rationale Diskussion gefragt.

Datum: 02.09.2021, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Restaurant Vaca Loca

Blasius-Hueber-Straße 16, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210901fg.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at