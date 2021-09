ÖAMTC: Rückreiseverkehr wird am Wochenende überwiegen

Aber auch einige Späturlauber Richtung Süden unterwegs

Wien (OTS) - An diesem Wochenende enden die Schulferien in Ostösterreich und im Süden der Niederlande, eine Woche darauf in West- und Südösterreich sowie in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Laut ÖAMTC wird daher der Rückreiseverkehr am Wochenende überwiegen. Aber es werden auch noch einige Urlauber, die nicht an die Schulferien gebunden sind oder die letzten Ferientage nutzen, Richtung Adria unterwegs sein.

Hauptreiserouten

Hauptbelastet werden nach Einschätzung des ÖAMTC auch diesmal wieder folgende Strecken sein:

Verbindung Karawankentunnel - Walserberg über Karawanken Autobahn (A11), Tauern Autobahn (A10) und West Autobahn (A1), Staugefahr speziell in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) vor den Tunnelbereichen und im Bereich Salzburg/Süd -Walserberg

Brenner Autobahn (A13/A22) in Nord- und Südtirol

Fernpass-Strecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen

Pyhrn Autobahn (A9), Staugefahr im Bereich Mautstelle Bosruck

Innkreis Autobahn (A8)

Süd Autobahn (A2) im Nahbereich von Wien

Ost Autobahn (A4), Staugefahr speziell im Baustellenbereich Bruck an der Leitha - Fischamend

Grenzwartezeiten

An diesen Grenzen wird es wieder zu teils langen Wartezeiten kommen:

Slowenien / Österreich: Karawankentunnel (A11) und Spielfeld (A9)

Ungarn / Österreich: Nickelsdorf (A4)

Österreich / Deutschland: Suben (A8), Walserberg (A1), Kufstein/Kiefersfelden (A12)

DTM in Spielberg

In der Steiermark gibt es an diesem Wochenende wieder eine Motorsportveranstaltung, die DTM ist auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu Gast. Im Murtal, speziell auf der S36 und den direkten Zufahrten zum Red Bull Ring, ist daher zeitweise mit verstärktem Verkehr zu rechnen.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrservice. Wichtige Informationen für Auslandsreisen sind auf der ÖAMTC–Homepage unter www.oeamtc.at/urlaubsservice zusammengefasst.

