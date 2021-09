SPORT 2000 erweitert Spezialisierungsangebot um den Schwerpunkt Golf

Wien (OTS) - Produkte von Top-Qualität und eine professionelle, höchstkompetente Beratung sind im Sportfachhandel besonders wichtig, um sich am Markt zu differenzieren. Eine Spezialisierung, ermöglicht Sportfachhändlern sich mit führendem Know-how und professionellen Waren, klar als Qualitätsanbieter zu positionieren. Mit dem Warenbereich Golf erweitert SPORT 2000 ab Frühjahr 2022 sein Angebot und bietet für Liebhaber dieser Sportart ein weiteres Spezialisierungskonzept. „Der Bereich Golf ist zwar eine kleine und exklusive Branche, sie verlangt aber eine hohe Beratungskompetenz, da Golfer tief mit der Materie vertraut sind. Wir freuen uns, dass Golferinnen und Golfer nun bei den spezialisierten SPORT 2000 Händlern kompetente Ansprechpartner finden, die sie mit fundiertem Fachwissen beraten und sie mit Produkten in Top-Qualität in der Ausübung ihrer Sportart unterstützen“ , so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich. Ergänzt wird das Angebot durch die von SPORT 2000 initiierte Golf Messe. Sie bietet, nach langer Zeit, wieder eine europäische Plattform, zum exklusiven Branchenaustausch.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3gPubbB

