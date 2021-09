FPÖ – Schnedlitz: ÖVP soll sich vor weiteren evidenzbefreiten Lockdowns hüten

Die beste und einfachste Methode, einen Lockdown zu verhindern, ist einfach keinen zu veranlassen, wenn es dafür keine Grundlage gibt

Wien (OTS) - „Das Maß ist voll und die diktatorischen Phantasien, die unser Land und die Österreicher in Geiselhaft führen, sind umgehend zu beenden. Nun treibt auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner die ‚Corona-Diktatur‘ weiter nach vorne. So fordert sie ein Aus für die Gratistests und argumentiert dies damit, dass die Mehrheit der Bevölkerung kein Verständnis dafür hätte, diese zu finanzieren“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Ja, was glaubt die Landeshauptfrau, wer denn die Millionen Impfdosen finanziert, die auf undurchsichtigen Wegen von der Bundesregierung angekauft werden? Ja, richtig auch der Steuerzahler und damit auch all jene Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können. Die ÖVP soll unsere Bevölkerung weder zum Narren halten noch für dumm verkaufen, denn ihr Spiel mit Druck und Angst ist durchschaubar“, so Schnedlitz.

„Die beste und einfachste Methode, einen Lockdown zu verhindern, ist einfach keinen zu veranlassen. Einzig die türkis-grüne Regierung befindet sich im Maßnahmen- und Innovationslockdown. Außer dem anständigen Steuerzahler das Geld für Impfdosen aus dem Geldbörsl zu reißen, hat sie bis heute nämlich nichts zusammengebracht. Kein einziges Spitals- und Intensivbett mehr und obendrein noch in der Pandemie das Gesundheitsbudget kürzen – so schaut Krisenbewältigung nach türkis-grünem Muster aus“, betonte Schnedlitz, der die ÖVP und Mikl-Leitner weiters noch aufforderte, die Rahmenbedingungen für neue Arbeitsplätze statt Arbeitslose zu schaffen und die Bevölkerung zu drangsalieren.

