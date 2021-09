Hormone gut, alles gut

Wien (OTS) - Am Anfang steht eine überschaubare Zahl: 50. Etwa 50 Hormone werden von Drüsen unseres Körpers wie der Schilddrüse oder der Hirnanhangdrüse produziert und ins Blut abgegeben. Dort entstehen dann aus jedem der 50 Hormone noch einmal rund sechs Varianten. Bei dieser Fülle an Hormonen wird schnell klar: Ist der Hormonhaushalt aus dem Lot, kann dies zu einer Vielzahl an Krankheiten führen. Was die Botenstoffe anrichten können und wie man sie am besten im Gleichgewicht hält.

Außerdem in der September-Ausgabe von MEDIZIN populär:



Leichter lernen

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, so treibt man zurück.“ Dieser Spruch des chinesischen Philosophen Laotse wird mehr als 2500 Jahre nach dessen Wirken von der modernen Lernforschung zunehmend bestätigt. Wer Neues lernt, entwickelt sich weiter, stärkt seine Persönlichkeit, fördert die Gesundheit des Gehirns – um nur einige positive Effekte zu nennen. Wie man sich Wissen und Fertigkeiten effektiv aneignet und mit Sicherheit dranbleibt.





Augen: Einmal lasern, bitte!

Ein Leben ohne Brille oder Kontaktlinsen ist ein Traum vieler Menschen, der sich heute mit minimalinvasiven Eingriffen verwirklichen lässt – egal, ob Kurz-, Weit- oder Alterssichtigkeit, mit oder ohne Hornhautverkrümmung. Welche Verfahren es gibt, wann Lasern passt oder doch neue Linsen eine Option sind, was für wen infrage kommt und worauf man nach einer Operation aufpassen sollte.





