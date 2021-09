Beinahe jedes zweite Buch in Kärnten wird aus den AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach entlehnt

307.000 Mal entlehnten Kärntner Medien aus den AK-Bibliotheken. Der Marktanteil an entliehenen Medien im Vorjahr liegt damit kärntenweit bei knapp 45 Prozent.

Klagenfurt (OTS) - Die Bibliotheken der Arbeiterkammer Kärnten in Klagenfurt und Villach tragen mit 65.122 Büchern zwar nur rund 12 Prozent zum Gesamtbücherbestand Kärntens bei, jedoch birgt die Zahl der Entlehnungen Unglaubliches: „Unsere Bücher wie E-Books wurden im vergangen Jahr bereits 307.000 Mal ausgeborgt. Damit entlehnen die Kärntnerinnen und Kärntner fast jedes zweite Buch – digital wie physisch – bei unseren Bibliotheken“, zeigte sich Roman Huditsch, AK-Bibliotheksleiter, begeistert. Zum Vergleich: In Kärnten gibt es 48 öffentliche Bibliotheken mit 533.678 Büchern wie E-Books. Laut des Büchereiverbands Österreich wurden diese im Vorjahr 683.527 Mal entlehnt. „Die Kärntnerinnen und Kärntner greifen wieder öfters zum Buch“, erklärte Huditsch. Mit rund 45 Prozent Anteil an Bücherentlehnungen in Kärnten ist es aber noch nicht getan. Der Bibliotheksleiter verweist auf die Besucherzahlen. „108.600 Menschen holten sich die Lust am Lesen in unseren Bibliotheken zurück. Das bedeutet, dass rund 44 Prozent aller Bibliotheksbesucher in Kärnten in unserem Angebot an Lesestoff stöberten“, so Huditsch. AK-Präsident Günther Goach zeigte sich begeistert über die wachsende Zahl an Leseratten: „Die Freude der Menschen an Büchern und E-Books hat erst Fahrt aufgenommen“.

Vielfalt durch digitale Plattform erweitert

Mit der neuen Plattform von ak.overdrive.com werden neben digitalen Büchern, Hörbüchern, Sprachkursen und Zeitschriften auch Spezialsammlungen zu vorwissenschaftlichen Arbeiten und zu Gesundheitsberufen rund um die Uhr zur Verfügung gestellt.

Bücherangebot nutzen mit AK-Lesekarte

Bei Anmeldung auf der Website der AK und gegen eine einmalige Gebühr von zehn Euro wird sofort eine Lesekarte ausgestellt. Diese ist ein Leben lang gültig, außer das

Angebot der AK-Bibliotheken wird drei Jahre lang nicht genutzt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bzw. mit Schüler- oder Lehrlingsausweis lesen in den AK-Bibliotheken gratis.

Jetzt AK-Lesekarte holen: kaernten.arbeiterkammer.at/lesekarte

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Mag. Helfried Fasser

050 477 - 2403

h.fasser @ akktn.at