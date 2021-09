„Klima am Punkt“: „Heute“ startet neues Umweltressort

Wir sind momentan bei ungefähr 1° C Erderwärmung. Die Welt steuert auf 3° C und mehr zu – diese Welt kann und will sich niemand mehr vorstellen! Extremwetterereignisse werden nicht verschwinden, sondern zunehmen. Naturgesetze sind nun mal nicht verhandelbar. Noch ist Zeit zu handeln, um zu verhindern, dass aus einer Klimakrise eine Klimakatastrophe mit unumkehrbaren und verheerenden Folgen wird. Politik, Wirtschaft, wir alle müssen uns engagieren, damit dieser Planet ein lebenswerter bleibt. Wir haben nur diesen einen!

Lydia Matzka-Saboi

2/5