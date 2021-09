Int. Gartenbaumesse Tulln von 2. bis 6. September 2021

Europas größte Blumenschau: „Gartenträume“ im Detail

Messeauftakt mit Österreichs größtem Gartenevent

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der Neustart in Österreichs Messesaison 2021. Mit insgesamt 200.000 m2 Messe und Garten ist die erste Messe auch der größte Event des Jahres. 450 Aussteller präsentieren alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Die neue Donauhalle wird unter dem Motto „Gartenträume“ von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen mit über 200.000 Blumen in ein Blütenmeer verwandelt. Speziell in diesem Jahr ist die Int. Gartenbaumesse Tulln die erste Adresse für Tipps und Anregungen rund um die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens.

Der pannonische Schilfgarten

Das Herzstück des pannonischen Schilfgartens ist ein großer Teich mit heimischem Schilf, Binsen und Rohrkolben in gedämpften creme, braun, weiß und grün Tönen. Rötlich–violette Akzente werden mit saisonalen heimischen Blumen, wie z.B. Angelika Wurz, Lilien, Wicken oder dem Zierlauch, mit seinen großen und dekorativen Blütenständen, gesetzt. Das Riesenschleierkraut mit mädchenhaftem Charme und zarten Blüten bringt Leichtigkeit in den doch eher spärlichen pannonischen Schilfgarten.

Der Meditationsgarten

Der Meditationsgarten ist als Rückzugsort im Garten gedacht und hilft vom Alltag abzuschalten und zu entspannen. Er kommt mit wenigen Mitteln aus, rein nach dem Motto „weniger ist mehr“. Die Gestaltung wird im asiatischen Stil mit einer großen Brücke und japanischen Ahorn, blühenden Anthurien in kräftigem Rot, bizarren Moos und üppigen Farn präsentiert. Im Mittelpunkt und als absolutes Highlight ist ein wunderschöner und pompöser Blütenbonsai in prächtigem Rot zu bestaunen.



Der Relax Garten

Wer möchte nicht seinen Urlaub zu Hause im Relax Garten verbringen? Rein nach dem Motto Sommer, Sonne, Sonnenschein wird hier ein chilliger Sandstrand mit Sonnenschirmen, Strandliegen und Palmen gezeigt. Ein echtes Leuchtfeuer sind die hohen Blütenkerzen der Fackellilie. Die auffällige Schönheit stammt aus Südafrika und verleiht dem Garten einen Hauch von Prärie und Exotik. Auch die Blüten der rosaweißen und gelben Steppenkerzen sind eine Augenweide. Cremefarbene und orange Sukkulenten runden den chilligen Relax Garten ab.

Skygarten – Chillen über den Dächern von New York, Chicago oder Tokio

Wer kennt sie nicht die elitären Bars auf den Dächern der Welt-Metropolen. Nobel, chic, modern, das ist die Devise der legendären Treffs in den Lounges über der Stadt. Die Königin der Blumen, die weißen und grünen Lilien, sorgen für eine besondere Atmosphäre und cooles Flair. Der Blick über die Skyline der weltberühmten Metropolen besticht durch seine Einzigartigkeit und den festlich, modernen Blumenschmuck.

Der Bauerngarten

Was gibt es schöneres als die gute Landluft zu riechen und seinen Garten in einen wunderschönen Bauerngarten zu verwandeln. Eine bunte blühende Sommerwiese ist das Herzstück des Gartens. Margeriten mit ihren weiß-gelben Blüten, Dahlien, Lilien und Rittersporn begeistern die Besucher. Rosa, Weiß, Lila, Gelb und Grün sind die Hauptfarben der bunten Sommerwiese, die nicht nur ein schöner Anblick ist, sondern auch für Bienen, Hummeln oder Schmetterlingen eine wichtige Pollen- und Nektarquelle. Natürlich dürfen verschiedene Obstbäume nicht fehlen: Apfel-, Birnen-, und Zwetschkenbäume beleben den Bauerngarten und bunte Zinnien leuchten aus jedem Winkel.

Der Regenwald

Regenwälder tragen ihren Namen aufgrund der dort üblichen hohen Niederschlagsmengen. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln wird ein Regenwald mit einem Wasserlauf dargestellt. In der Mitte steht ein Pavillon, welcher mit Moos, Farnen und Grünpflanzen geschmückt wird. Gelbe und rote Helikonien sowie Ginger zieren den Regenwald. Gelbe, orange und rote Bromelien bringen erfrischende und prachtvolle Farben in die Gestaltung.

Englischer Garten

Englische Landschaftsgärten gleichen einem Gemälde – eine freie, der Natur nachempfundene Landschaft. Typisch für den Englischen Landschaftsgarten sind sanft modellierte Wiesen. Die Wege sind in geschwungenen Linien angelegt und stellen ein wichtiges Prinzip des Gartens dar. Im Zentrum der Gestaltung steht ein großer Pavillon, wo ein überdimensional großes Herz mit roten, weißen, orangen, gelben Rosen und Hortensien geschmückt ist. Eine große Sonnenuhr wird aus schönen Sonnenblumen, Frauenmantel und Steppensalbei ins richtige Licht gerückt.

Klostergarten

Der Klostergarten wird mit einem groß angelegten, violetten Lavendelfeld zur Schau gestellt. Der Duft der Lavendel entführt die Besucher nach Frankreich, wo riesige Lavendelfelder bis zum Horizont erblühen. Symmetrisch angeordnete Säulen, Thujen und hochragende Zypressen runden die geradlinige und klare Gestaltung des Klostergartens ab.

Naturgarten

Der Naturgarten erinnert an eine wunderschöne Elfenlandschaft. Ein richtiger Feenwald mit mystischen und majestätischen Wasserbecken. Die groß gewachsenen Bäume und Sträucher erinnern an die Elfen und Naturgeister, die ursprünglich aus der nordischen Mythologie stammen. Der Sonnenmorgentau spiegelt sich in den Wasserdümpeln umrankt von Efeu, Eriken und Phlox. Die Quelle des Lebens, ein großer Teich, wird von dunkelroten Herbstanemonen und Echinacea umringt. Die bunte Wiese mit vielen Klematis in Rot, Violett und Weiß ranken sich um die sagenumwobene Elfenlandschaft.

Der Moosgarten

Der Moosgarten wird ein weiterer Ruhepol in der floralen Welt der Gartenträume sein. Für das japanische Gebet werden diverse Formen aus Polster- und Plattenmoos modelliert. Neben Kiefern und einem japanischen Bonsai werden noch verschiedene Gräser, japanische Kirschbäumchen, Azaleen und japanischer Ahorn präsentiert.

Die Orangerie

Heute findet man für repräsentative Zwecke angelegte Orangerien in barocken Park- und Schlossanlagen. Ihren Ursprung hat die Orangerie bereits im 18. Jahrhundert. Hier wurden exotische und nicht winterfester Zitruspflanzen überwintert. Die klaren Linien und Ornamente werden aus geformten Buchsbäumen und Zitrusbäumchen dekoriert. Aus Lilien, Gladiolen, Hortensien in üppiges Gelb und Orange entstehen dekorative Ornamente. Lange Gräser in Kombination mit Eukalyptus wird mit blau-violettem Rittersporn in großen Amphoren gepflanzt. Langstielige rote Rosen runden die Orangerie in der Gestaltung ab.

Barockgarten

Der Barockgarten wird in königlichem Blau geradlinig und symmetrisch angelegt. Lila und rosa Hortensien werden von dunkelblauem Rittersporn begleitet. Gelbe Lilien und orange Gladiolen sowie rote Gerbera bringen Farbe und mediterranes Flair in den Garten. Große Amphoren stehen im Mittelpunkt der Gestaltung und werden mit pinken Dahlien, rosa Hortensien und einem zartgrünen Frauenmantel dekoriert.

Fact Box:

Donnerstag, 2. bis Montag, 6. September 2021

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene €14,--

Ermäßigt: €12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at

