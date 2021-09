Einladung zum Pressegespräch: Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs

Ranking-Release: 11.000 Studierende befragt. Mit welchen Kriterien punkten Unternehmen bei jungen Talenten und wer sind die TOP-Arbeitgeber unter Österreichs Studierenden?

Wien (OTS) - Pressegespräch: Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs

Datum: Mittwoch, 15.9.2021, 09:30 Uhr

Ort: Aurora Rooftop-Bar im Hotel Andaz*

Arsenalstraße 10, 1100 Wien

Ein gutes Einstiegsgehalt ist für Studierende das wichtigste Kriterium, wenn es um die Attraktivität eines Jobs geht. Doch Geld ist nicht alles! Eine kleine Vorschau der wichtigsten Trends 2021:

Softe Attribute wie Respekt, Inklusion oder Soziale Verantwortung gewinnen an Bedeutung

(Ökologische) Nachhaltigkeit für knapp jeden Zweiten eines der wichtigsten Entscheidungskriterien

Neu unter den Top-10: der Wunsch nach flexiblen Arbeitsbedingungen (Homeoffice)

Die beliebtesten Branchen: Consulting, Banken, Pharma & Biotechnologie

Trends bei beliebtesten Arbeitgebern: Siemens überholt Google, Pfizer hat die meisten Zugewinne, ORF gewinnt unter Wirtschaftsstudierenden und rückt vor in die Top-5 uvm.



Ihre Gesprächspartner:

Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer StepStone Österreich

Geschäftsführer StepStone Österreich Daniel Hauser , Senior Employer Branding Strategist, Universum

, Senior Employer Branding Strategist, Universum Tobias Neuhold, Digital Operations Manager, StepStone

Wir bitten um Ihre verbindliche Zusage bis zum 8. September per Mail an presse @ stepstone.at oder telefonisch unter +43 680 2421 636!

*Sicherheit hat Vorrang! Der Raum ist großzügig, auch die Dachterrasse exklusiv nutzbar und Abstandsregeln werden selbstverständlich berücksichtigt. Wir bitten Sie, einen gültigen 3-G-Nachweis für die Dauer der Veranstaltung bereitzuhalten.





Über die Studie Für die Studie wurden 11.010 Studierende an 33 österreichischen Unis und Hochschulen befragt und gaben u.a. Auskunft dazu, bei welchen Unternehmen sie arbeiten möchten, nach welchen Kriterien sie Arbeitgeber bewerten sowie zu Gehaltsvorstellungen und langfristigen Karrierezielen. Um die Unabhängigkeit und Relevanz der Studie zu sichern, können sich Unternehmen nicht aktiv in das Ranking einbringen.

Universum, Teil der StepStone-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Employer Branding mit Sitz in Stockholm, über 30 Jahren Erfahrung in weltweit 60 Märkten und Standorten in 20 Ländern. Auf ihre datengesteuerten und aussagekräftigen Ergebnisse vertrauen 1.700 Kunden, darunter viele Fortune-500-Unternehmen, sowie globale Medienpartner, die ihre jährlichen Rankings und Trendberichte bereits veröffentlichten. universumglobal.com/de

StepStone ist einer der führenden internationalen Player im E-Recruiting. Zusätzlich zu diversen Online Job-Portalen umfasst das Portfolio digitale Services im Bereich Employer Branding, Gehaltsanalysen und Video-Recruiting. In Österreich betreibt das Unternehmen unter anderem die Seite www.stepstone.at

Pressegespräch: Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs

Ranking Release: Mit welchen Kriterien punkten Unternehmen heute bei jungen Talenten und wer sind die TOP-Arbeitgeber unter Österreichs Studierenden? Wir haben 11.000 Studierende an 33 österreichischen Unis und Hochschulen befragt. Die aktuellen Trends möchten wir Ihnen gerne präsentieren!



Ihre Gesprächspartner:



Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer StepStone Österreich

Daniel Hauser, Senior Employer Branding Strategist, Universum

Tobias Neuhold, Digital Operations Manager, StepStone

Datum: 15.09.2021, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Hotel Andaz am Belvedere, In der Aurora Rooftop Bar

Arsenalstraße 10, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Corina Drucker

Pressesprecherin

+43 680 2421 636

StepStone Österreich

Prinz-Eugen-Str. 8-10, 1040 Wien

presse @ stepstone.at