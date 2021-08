DS Automobiles wird zu 100% elektrisch

Ab 2024 werden neue Modelle ausschließlich als 100% batterieelektrische Modelle auf den Markt gebracht

Die Automobilindustrie befindet sich in einem Wandel, dessen Ausmaß und Geschwindigkeit beispiellos sind. Als Pionier hat DS Automobiles diese Entwicklung antizipiert und die Elektrifizierung in den Mittelpunkt seiner Strategie gestellt. Die nächsten Entwicklungen in der Gesetzgebung und im Ökosystem der Elektroautos bieten Möglichkeiten, die wir unseren Kunden, die unser elektrifiziertes Angebot bereits schätzen, anbieten wollen. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Entwicklung zu beschleunigen, um eine neue, zu 100% elektrische Art des Reisens zu schaffen, begehrenswert in Bezug auf das Vergnügen und bemerkenswert in Bezug auf Qualität und Leistung; eine neue Art des Reisens, beständig hochtechnologisch und immer noch genauso raffiniert. Es ist ein mutiger Plan, der ab 2024 Gestalt annehmen wird Béatrice Foucher, CEO von DS Automobiles

Wien (OTS) -

Elektrisiert: DS Automobiles wird zu 100% elektrisch

Meilenstein: Ab 2024 werden neue Modelle ausschließlich als 100% batterieelektrische Modelle auf den Markt gebracht

Vorfreude: DS 4 bekommt im Jahr 2024 einen rein batterieelektrischen Antrieb

Vorreiter: DS Automobiles führt als erste Marke im Konzern ein 100% elektrisches Modell auf der STLA MEDIUM Plattform ein (Reichweite bis 700 Kilometer)

DS Automobiles steht seit Markengründung 2015 für den „Spirit of Avant-Garde“. Damit unterstreicht die Marke den Anspruch, mutig nach vorne zu blicken und eine Vorreiterstellung einzunehmen. So auch im Hinblick auf die Elektromobilität: Seit 2019 wird jedes neue Modell auch elektrifiziert angeboten. Nun verkündet die junge Pariser Premium-Marke, dass ab 2024 ausschließlich zu 100% elektrische Modelle eingeführt werden. Der neue DS 4 wird ab 2024 auch als rein elektrisch angeboten. Außerdem wird DS Automobiles die erste Marke im Stellantis Konzern sein, die ein rein batterieelektrisches Modell mit Reichweiten von bis zu 700 Kilometern auf den Markt bringt, und zwar auf Basis der STLA MEDIUM Plattform . Damit stellt DS Automobiles die elektrische Speerspitze im Konzern dar und antizipiert die weitreichenden Veränderungen in der Automobilindustrie.

Béatrice Foucher, CEO von DS Automobiles, dazu: „Die Automobilindustrie befindet sich in einem Wandel, dessen Ausmaß und Geschwindigkeit beispiellos sind. Als Pionier hat DS Automobiles diese Entwicklung antizipiert und die Elektrifizierung in den Mittelpunkt seiner Strategie gestellt. Die nächsten Entwicklungen in der Gesetzgebung und im Ökosystem der Elektroautos bieten Möglichkeiten, die wir unseren Kunden, die unser elektrifiziertes Angebot bereits schätzen, anbieten wollen. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Entwicklung zu beschleunigen, um eine neue, zu 100% elektrische Art des Reisens zu schaffen, begehrenswert in Bezug auf das Vergnügen und bemerkenswert in Bezug auf Qualität und Leistung; eine neue Art des Reisens, beständig hochtechnologisch und immer noch genauso raffiniert. Es ist ein mutiger Plan, der ab 2024 Gestalt annehmen wird" .

Seit der Gründung hat DS Automobiles die Elektrifizierung in den Mittelpunkt der eigenen Strategie gestellt und bietet seit 2019 eine zu 100% elektrifizierte Produktpalette an. Mit dem 100% elektrischen DS 3 Crossback E-Tense, dem Plug-in-Hybrid DS 4 E-Tense, dem DS 7 Crossback E-Tense und dem DS 9 E-Tense mit bis zu 360 PS wird jeder DS mit einem elektrifizierten Antrieb angeboten.

Im Jahr 2020 ist DS Automobiles die führende Multi-Energie-Marke in Europa mit den niedrigsten durchschnittlichen CO2-Emissionen (83,1 g/km), dank des elektrifizierten Produktangebots (>30% der Zulassungen).

Diese Offensivstrategie zielt darauf ab, technologische Effizienz, Dynamik und Raffinesse zu bieten. Es trägt auch zu einer reibungslosen Mobilität angesichts der sich verschärfenden Vorschriften zur Autonutzung, vor allem in europäischen Innenstädten, bei.

Formel E Engagement

Entsprechend der Vorreiterrolle wird die Marke das eigene Engagement in der Formel E fortsetzen. Als erster Premium-Hersteller, der an dieser Serie teilnahm, ist DS Automobiles die einzige Marke, die zwei aufeinanderfolgende Team- und Fahrertitel gewinnen konnte. Die Teilnahme an der rein elektrischen Rennserie wurde bereits bis 2026 verlängert und mit der Entwicklung einer neuen Generation von leistungsstärkeren und effizienteren Einsitzern begonnen. Dieses Techniklabor wird weitere Fortschritte bei den Serienmodellen ermöglichen.

DS 4 wird rein elektrisch

Ab 2024 wird DS Automobiles sein Angebot durch den Verkauf einer 100% elektrischen Version des DS 4 stärken. Der neue DS 4 kommt aktuell wahlweise mit Benzin-, Diesel oder Plug-in-Hybrid-Motoren.

Anschließend wird eine neue Kreation vorgestellt. Diese wird das erste 100% elektrische Modell von Stellantis sein, das auf der Basis der STLA MEDIUM Plattform auf den Markt kommt. Ausgestattet mit einer Hochleistungsbatterie mit bis zu 104 kWh für eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern, wird dieses zukünftige Modell ebenso außergewöhnliche Technologie und Raffinesse bieten.

Über die Entwicklung der Antriebseinheiten hinaus arbeitet DS Automobiles im Rahmen des von Stellantis verfolgten Ansatzes an der Verringerung des industriellen CO2-Fußabdrucks. Ehrgeizige Forschungsarbeiten werden im Rahmen der Beteiligung an der Energiewende durch die Entwicklung innovativer Materialien fortgesetzt.

www.dsautomobiles.at

Passwortfreie Pressewebsite: https://at-media.dsautomobiles.com/

Rückfragen & Kontakt:

DS Automobiles in Österreich

Christoph Stummvoll

0676-83 494 300, christoph.stummvoll @ stellantis.com