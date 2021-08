ORF-Sommergespräche: Rendi Wagner sympathisch und klar

Sucher: Starker Auftritt von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner im ORF-Sommergespräch. Bestechend die Expertise in Sachen Pandemie & Pflege sowie klare Haltung für faire Arbeitsbedingungen.

Klagenfurt (OTS) - „Die Politik müsse den Menschen die gleichen Chancen geben - unabhängig von der Herkunft oder Geldbörse. Dafür steht die Sozialdemokratie – wichtige Worte von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in den gestrigen ORF-Sommergesprächen“, resümiert Kärntens SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

Besonders gepunktet hätte Rendi-Wagner erneut mit ihrer Expertise in Sachen Medizin, speziell in Pandemiezeiten. Ihr Bild, dass die Corona-Schutzimpfung ein Schutzschirm sei, der nur helfe, wenn er aufgespannt sei, sprich, wenn die Leute sich impfen lassen, sei eindrücklich und einleuchtend. Firm ist Rendi-Wagner auch im Themenbereich Pflege, in dem die SPÖ samt und sonders nicht nur mit Vorschlägen, sondern wie in Kärnten auch mit der Umsetzung wichtiger Maßnahmen als Vorreiter glänzt. Sucher steht voll hinter Rendi-Wagners Forderung nach 1.700 Euro brutto zur finanziellen Absicherung während der Pflege-Ausbildung, um dem drohenden Pflegenotstand wirkungsvoll entgegenzuwirken. Der Landesgeschäftsführer weiter: „Auch zur Diskussion rund um den Personalmangel im Tourismus, zeigt der von Rendi-Wagner aufgeworfene Vorschlag, sich doch mal die gebotenen Löhne und die Arbeitsbedingungen konkret anzusehen und möglicherweise nachzubessern, von Sachkenntnis und Lösungskompetenz im Sinne von fairen Bedingungen für alle“.

„Ein starker Auftritt einer starken Frau, die es dank Kompetenz und Empathie nie notwendig hat untergriffig zu werden“, so Sucher, der abschließend darauf verweist, dass es in der Politik genau darum gehen sollte – den Menschen zuhören, ihre Bedürfnisse zu verstehen und dafür arbeiten, dass die Lebensbedingungen im Land für alle stets verbessert werden.

