SPÖ-Deutsch an Edtstadler: „ÖVP so brutal und herzlos, dass sie Staatsbürger*innen und Frauen in Afghanistan Hilfe verwehrt“

Kurz-ÖVP setzt für Eigen-PR und türkise Inszenierung Menschenleben aufs Spiel – ÖVP soll Wallfahrt nach Mariazell nutzen, ums sich christlicher Wurzeln zu besinnen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Dienstag, mit scharfer Kritik auf aktuelle Aussagen von ÖVP-Kanzleramtsministerin Edtstadler in Sachen Afghanistan reagiert. „Statt wirksamer Maßnahmen zur Rettung von österreichischen Staatsbürger*innen und besonders bedrohten Menschen aus Afghanistan, kommt von der ÖVP nur eine Politik der Eiseskälte. Die ÖVP ist so brutal und herzlos, dass sie Österreicher*innen und besonders gefährdeten Menschen in Afghanistan wie Kindern, Frauen, Richter*innen und Journalist*innen Hilfe verwehrt. Es ist unfassbar, dass die ÖVP, die immer noch mit ihrer Wahlkampflüge aus 2019 von der geschlossenen Balkanroute hausieren geht, für Eigen-PR und türkise Inszenierung das Leben von österreichischen Staatsbürger*innen und besonders gefährdeten Menschen, die auf Todeslisten der Taliban stehen, aufs Spiel setzt“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in ihrem gestrigen ORF-‚Sommergespräch‘ eine Reihe von Vorschlägen zur Rettung und Unterstützung bedrohter Menschen in Afghanistan gemacht hat, versucht die Kurz-Regierung, ihre Unfähigkeit und Untätigkeit mit Härte und leeren Floskeln wie ‚Hilfe vor Ort‘ zu kaschieren. Die Regierung hat schon bei den Kindern in den Elendslagern von Moria gezeigt, dass es ihr unter dem Titel ‚Hilfe vor Ort’ nur um Inszenierung und nicht um echte Hilfe geht. Die ÖVP sollte ihre angekündigte Wallfahrt nach Mariazell nicht wie üblich für Propagandazwecke missbrauchen, sondern dafür, sich endlich ihrer christlichen Wurzeln zu besinnen“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

