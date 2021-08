FEEI-Jahrespressekonferenz 9. September 2021

Wien (OTS) -



Energiewende nur mit digitalen Technologien bewältigbar

Elektro- und Elektronikindustrie fordert praxistauglichen und konstruktiven Fahrplan von der Politik



Klimaschutz ist keine Frage des „Ob“, sondern des „Wie“. Im Vorfeld der geplanten Ökologischen Steuerreform fordert der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) von der Politik einen praxistauglichen, konstruktiven Fahrplan für die Zukunft. Denn nur mit digitalen Technologien und sinnvollen Rahmenbedingungen werden wir die Energiewende vollziehen können.

Die zweitgrößte Industriesparte Österreichs hat 2020 ihre Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt und gezeigt, welches Zukunftspotenzial in ihr steckt. Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie legt den Wirtschaftsbericht des Jahres 2020 vor, berichtet über die ersten Monate 2021 und gibt einen Überblick über aktuelle Themen und die zu bewältigenden Herausforderungen.

Ihre Gesprächspartner:

Wolfgang Hesoun , Obmann des FEEI

, Obmann des FEEI Marion Mitsch, Geschäftsführerin des FEEI

FEEI-Jahrespressekonferenz 9. September 2021

Datum: 09.09.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: FEEI - Fachverband der Elektro- & Elektronikindustrie

Mariahilferstrasse 37-39, 1060 Wien, Österreich

