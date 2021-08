NEOS: Die Ankündigung eines „konkreten Plans“ macht noch keinen konkreten Plan

Loacker: „Minister Mückstein muss nun liefern, denn Österreich hinkt dem erreichten EU-Ziel von 70% Durchimpfungsrate hinterher. Auch sonst fehlt jede Perspektive für den Herbst.“

Wien (OTS) - Einigermaßen ermüdend findet NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker die erneute Ankündigung des Gesundheitsministers angeblicher „sehr konkreter Pläne“ für den Herbst: „Die Leute haben diese ewigen Ankündigungen satt. Seit mehr als eineinhalb Jahren jagt eine Ankündigung der Ankündigung die nächste. Dabei wollen alle nur eines: Klarheit, Perspektive, Planbarkeit.“

Fraglich sei, ob die „konkreten Pläne“ auch ein Vorhaben beinhalten würden, wie die Impfquote drastisch gesteigert werden könne. „Dem erreichten EU-Ziel von 70 Prozent Vollimmunisierten bis Ende des Sommers hinkt Österreicher klar hinterher und der Regierung gehen offenbar die Ideen aus, wie sie die Leute zur Impfung motivieren sollen. Die vierte Welle ist da und ein weiterer Lockdown hängt wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Unternehmerinnen und Unternehmer, denen die Auf-Zu-Politik der Bundesregierung alles abverlangt hat.“ Von der anstehenden dritten Impfrunde sei dabei noch nicht einmal die Rede.

Es sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Pläne samt Details endlich auf den Tisch zu legen, so Loacker. Auch müssten die Apotheken rasch mit ins Boot geholt werden, um die Booster-Impfungen besser fördern zu können. „Das Aufschieben konkreter Pläne für den Herbst muss nun endlich vorbei sein. Die Menschen verdienen Klarheit, wie es in den kommenden Monaten weitergehen wird. Kann die Bundesregierung diese auch nach so vielen Monaten der Pandemie nicht liefern, so beweist sie einmal mehr, dass sie den Sommer, eigentlich die letzten 18 Monate vollkommen verschlafen hat“, sagt Loacker abschließend.

