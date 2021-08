RateGain verbessert mit revAI die Nachfrageprognose und Preisoptimierung für Autovermietungen

Dallas (ots/PRNewswire) - RateGain Technologies stellte auf der 2021 International Car Rental Show revAI vor, die ersten KI-gestützte End-to-End-Plattform für Nachfrageprognosen und Preisoptimierung für Autovermietungen, das für verbesserten Prognosen und Profitsteigerung sorgen soll.

Im Sommer 2021 stieg die Nachfrage nach Autovermietungen sprunghaft an und viele Reisende litten unter den Angebotsengpässen. Diese Situation verdeutlichte, wie problematisch es ist, die Nachfrage genau zu prognostizieren und die Flotten präziser zu verwalten. Eine derartige Lücke zwischen Angebot und Nachfrage begrenzt die Möglichkeiten zur Maximierung der Einnahmen für Autovermieter.

revAI geht diese Umsatzverluste an: Es zieht 25 Nachfrageindikatoren hinzu, die die hyperlokale Nachfrage auf Stadtebene beeinflussen, und hilft somit Autovermietern dabei, das Potential des Marktes klar zu verstehen und ihre Strategie so anzupassen, dass sie an jedem einzelnen Tag ihr maximales Umsatzpotenzial erreichen können. Im Vergleich zu den meisten Nachfrageprognoselösungen geht revAI jedoch einen Schritt weiter und schließt ein Preisoptimierungsmodul ein, das es Managern ermöglicht, durch eine KI-gesteuerte Preisempfehlungsmaschine zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.

Während sich andere Lösungen bei der Nachfrageprognose auf historische Buchungen stützen, ist revAI eine der ersten Plattformen, die zukunftsweisende Nachfrageindikatoren nutzt, die die Nachfrage auf einer hyperlokalen Ebene für die Stadt glaubwürdiger quantifizieren. Die Vorhersage und das Verständnis der Marktnachfrage können auch dabei helfen, wichtige Termine zu identifizieren, um sicherzustellen, dass Autovermieter keine Gelegenheit zur Maximierung verlieren.

Die Plattform treibt die Automatisierung und die Digitalisierung an. Sie soll Managern dabei helfen, manuelle Prozesse wie komplexe Tabellenkalkulationen und eine große Anzahl an Datenquellen zu eliminieren. revAI bietet Managern eine einzige Plattform. Mit dem System können sie die Nachfrage analysieren, ihre Preisstrategie festlegen und diese Strategie nahtlos ausführen lassen. Durch ausgeklügeltes maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz gibt das System ihnen einen Vorsprung und steigert ihren Umsatz.

Harmeet Singh, CEO der Gruppe, RateGain, kommentierte die Markteinführung wie folgt: "Autovermietungen sind mit am stärksten von Nachfrageschwankungen betroffen und haben nur wenig Flexibilität oder technologische Unterstützung, um sich anzupassen. Wir haben uns verpflichtet, das mit revAI zu ändern. Unsere Lösung wird im Wesentlichen die Lücke zwischen Prognose und Umsatzmaximierung schließen, indem sichergestellt wird, dass jede Vermietung rentabel ist, Zeit, Aufwand reduziert und Margen verbessert werden."

revAI ist mit führenden Branchenpartnern integriert und ermöglicht es unabhängigen Betreibern und Franchisenehmern, die Vorteile zu nutzen und zu erfahren, wie ihr Team die technologiegestützte Transformation ihres Revenue Managements und ihrer Preisstrategie für die Autovermietung in der Post-COVID-Ära nutzen und umsetzen kann. Reservieren Sie sich einen Platz für eine kostenlose Demo. Besuchen Sie https://rev-ai.io

Informationen zu RateGain:

RateGain, der führende Anbieter von SaaS-Produkten, hilft Gastgewerbe- und Reiseunternehmen ihren täglichen Umsatz zu erhöhen. Wir sind einer der größten Aggregatoren von Datenpunkten in der Welt für die Gastgewerbe- und Reisebranche (Quelle: Phocuswright Report). Weitere Informationen finden Sie unter: https://rategain.com

