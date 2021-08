Aviso: 3.9.- Gaal/Franz: Wien bringt neuen Meilenstein für leistbares Wohnen auf den Boden

Feierliche Eröffnung des „Tages des Wiener Wohnbaus“

Wien (OTS) - Wien widmet dem sozialen und leistbaren Wohnen auch heuer einen eigenen Tag und ein vielfältiges Rundum-Programm.

Der diesjährige „Tag des Wiener Wohnbaus“ stellt ein Zukunfts-Gebiet in Favoriten in den Mittelpunkt, in dem Neubau und Sanierung eine produktive Nachbarschaft eingehen.

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal lädt gemeinsam mit Bezirksvorsteher Marcus Franz und ÖBB-Immobilienmanagement-Geschäftsführerin Claudia Brey kommenden Freitag zur Eröffnung des „Tages des Wiener Wohnbaus“ ein.

Als symbolisches Zeichen wird ein 600 kg schwerer Meilenstein auf den Boden gebracht. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen!

Datum: 03.09.2021, 10:00 Uhr

Ort: Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, Österreich

