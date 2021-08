Flimmit im September: Exklusive Vorpremieren mit „Familiensache“ und „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Flimmit (https://flimmit.at) startet mit einem Serien-Feuerwerk in den Herbst und zeigt mit der neuen ORF-Comedyserie „Familiensache“ (ab 13. September) und der finalen Staffel von „Soko Kitzbühel“ (ab 7. September) gleich zwei exklusive Previews im September – und das bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Und auch sonst bietet Flimmit ein abwechslungsreiches Programm im September, das von Themenschwerpunkten rund um die Geburtstage von Erwin Steinhauer und Martina Gedeck bis hin zu Dokus für einen musikalischen Sommerausklang reicht.

Exklusive Vorpremieren: „Familiensache“ und „Soko Kitzbühel“

Mit „Familiensache“ geht am 13. September auf Flimmit ein neues ORF-Comedy-Format an den Start. Ein schräges Ehepaar sucht Rat bei einem nicht minder schrägen Therapeuten, der mit unkonventionellen Methoden, zynischen Kommentaren und seiner Hausschildkröte Sigmund sein Glück versucht. Mitten in einer „Familiensache“ zwischen Schule, Praxis und Ehebett finden sich Katrin Lux, Robert Stadlober und Andreas Vitásek wieder und zeigen einen humorvollen und liebenswürdigen Einblick in den – mehr oder weniger – normalen familiären Alltag. Die komplette Staffel gibt es bereits ab 13. September, eine Woche vor TV-Ausstrahlung, auf Flimmit zu sehen.

Anlässlich des Serienstarts zeigt Flimmit außerdem die Andreas-Vitásek-Doku „Paris, Favoriten“, ein Porträt, das zu seinem 60. Geburtstag entstand, und in dem Vitásek gemeinsam mit Alfred Dorfer durch die Stationen seines bisherigen Lebens führt.

Und noch ein Highlight erwartet Serien-Fans im September: „Soko Kitzbühel“ geht in die finale Staffel! In bekannter Soko-Manier gibt es die komplette Jubiläumsstaffel bereits ab 7. September eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Flimmit zu sehen und bietet Binge-Watching-Garantie vom Feinsten. Ein letztes Mal ermitteln Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger gemeinsam in der Gamsstadt zwischen Skiparadies und Jetset und werden dabei wieder tatkräftig von den Hobby-Detektiven Andrea L'Arronge und Heinz Marecek unterstützt. Zur Einstimmung auf die neuen Fälle können auf Flimmit schon jetzt allen bisherigen Staffeln von „Soko Kitzbühel“ gestreamt werden.

Happy Birthday, Erwin Steinhauer und Martina Gedeck!

70. Geburtstag feiert am 13. September der Schauspieler und Publikumsliebling Erwin Steinhauer, den Flimmit ebenfalls mit einem filmischen Geburtstagspaket feiert. So stehen zahlreiche Kultfilme und -serien auf dem Programm, darunter u. a. alle sechs Teile der Polt Reihe, „Brüder II“ und „Brüder III – Auf dem Jakobsweg“ sowie „O Palmenbaum“, „Single Bells“ u. v. m.

Steinhauer ist darüber hinaus auch in „Zwölfeläuten“ zu sehen, einer hochkarätig besetzten TV-Verfilmung des gleichnamigen Bühnenstücks von Heinz R. Unger aus dem Jahr 2001, u. a. mit Nina Proll, Simon Schwarz und Andrea Händler, die am 16. September auf Flimmit startet.

Am 9. September feiert Martina Gedeck 60. Geburtstag. Flimmit gratuliert mit der Video-on-Demand-Premiere des feinfühligen Dramas „Wir töten Stella“, in dem neben Martina Gedeck auch Matthias Brandt und Mala Emde in Hauptrollen zu sehen sind.

Musikalischer Sommerausklang mit Doku-Schwerpunkt

Flimmit läutet den Sommerausklang ein und zeigt ab 30. September stimmungsvolle, bunte Musik-Dokus, darunter erstmals „Herzausreisser“, eine Doku über das zeitgenössische Wienerlied, in dem u. a. Roland Neuwirth und die Extremschrammeln, Walther Soyka, „Die Strottern“ und „Stimmgewitter Augustin“ mitwirken.

In „Bilderbuch – Ein österreichisches Popmärchen“ begeben sich Dietmar Petschl und Siegfried Steinlechner auf eine filmische Spurensuche nach dem Werdegang einer ehemaligen Schülerband aus der oberösterreichischen Provinz hin zu einer der erfolgreichsten Austropop-Bands unserer Zeit.

Außerdem auf Flimmit zu sehen: „Vom ewechn Lem“, eine feinfühlige und zugleich humorvolle Dokumentation von Filmemacher Jürgen Moors, die das Quartett bestehend aus Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth bei Konzertvorbereitungen begleitet und einen Einblick in die Kunst des musikalischen Schmähführens, der Lebensweisheiten und Freundschaft dieser vier Künstler zeigt.

