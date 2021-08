Einladung: Vollspalten-Schweine Aktion des VGT vor der OÖVP-Zentrale in Linz

Der Vollspaltenboden verursacht zahlreiche Verletzungen und Schäden bei den Schweinen, die so häufig auftreten, dass er als schwere Tierquälerei eingestuft werden muss.

Linz (OTS) - Das Tierschutzgesetz verbietet kategorisch, ohne Ausnahme aus ökonomischen Gründen, die Haltung jeglicher Tiere in einer Weise, dass ihnen Schmerzen, Leiden und Schäden entstehen. Dieser Grundsatz wird mit dem Vollspaltenboden rücksichtslos gebrochen, ohne dass das Konsequenzen hätte. Anzeigen verlaufen im Sand. Wo kein Kläger da kein Richter. Der Rechtsstaat lässt die Tiere im Regen stehen und verfolgt nur jene, die auf die Rechte der Tiere pochen und die wahren Auswirkungen des Vollspaltenbodens auf die Schweine in Tierfabriken an die Öffentlichkeit bringen. Die ÖVP verhindert als einzige Partei momentan das Verbot des Vollspaltenbodens. Die OÖ ÖVP hat einen Entschließungsantrag der Grünen, die Bundesregierung aufzufordern ein solches Verbot zu erlassen, abgelehnt.

Vollspalten-Schweine Aktion des VGT vor der OÖVP-Zentrale in Linz

Tierschützer:innen halten lebensgroße Pappschweine, auf denen die Krankheiten stehen, die die Haltung auf Vollspaltenboden verursacht.

Datum: 01.09.2021, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: vor der OÖVP Zentrale

Obere Donaulände 7-9, 4020 Linz, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210831fg_2.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at