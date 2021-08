Deloitte Umfrage: Unternehmen fordern rasche Steuerreform für die Post-Corona-Zeit

Studie zeigt Handlungsbedarf bei Lohnnebenkosten und Ökologisierung des Steuersystems

Wien (OTS) - Der Ruf der Wirtschaft nach konkreten Maßnahmen zur Entlastung und Ökologisierung in Österreichs Steuerwesen wird lauter. Vor allem wird eine Senkung der Lohnnebenkosten gefordert. Gleichzeitig lehnt die Mehrheit neue Steuern ab. Das ergibt eine neue Deloitte Umfrage. Die Unternehmen denken generell zunehmend nachhaltig: Mehr als die Hälfte der Befragten steht der Ökologisierung des Steuersystems aufgeschlossen gegenüber. Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen am Steuerstandort Österreich ist die Stimmungslage gedämpft.



Für die diesjährige Ausgabe des Deloitte Tax Survey wurden im Juli 2021 knapp 300 Führungskräfte befragt. In zwei Punkten ist sich die Mehrheit einig: Erstens braucht es nun kurz- sowie langfristige steuerliche Erleichterungen, um den wirtschaftlichen Aufschwung abzusichern. Gleichzeitig sind 77 % der Unternehmen für eine Beibehaltung der expansiven Geldpolitik mit niedrigen Zinsen und lehnen neue Steuern zur Reduktion der Staatsschulden ab.



„Österreich steht im europäischen Vergleich budgetär gut da. Steuererhöhungen wären jetzt ein falsches Signal. Ziel muss es sein, den Unternehmen das Wirtschaften zu erleichtern und die Belastungen an den richtigen Stellen zu reduzieren“, betont Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich.



Für eine Reduktion der Lohnnebenkosten als rasches Hilfsmittel sprechen sich rund drei Viertel der Befragten aus. Für den Experten ist die Botschaft klar: „Damit der Standort Österreich in Zukunft im globalen Wettbewerb, insbesondere dem nun einsetzenden Wettbewerb um Arbeitskräfte, bestehen kann, ist die Senkung der Lohnnebenkosten das Gebot der Stunde.“ Dahinter folgen als geforderte Maßnahmen eine Senkung der Ertragssteuern sowie eine Vereinfachung der Steuergesetze.



Umfassende Ökologisierung als Chance



57 % der Führungskräfte halten Maßnahmen zur Ökologisierung des Steuersystems für sinnvoll. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die Studienteilnehmer die Wichtigkeit des Themas Umweltschutz erkannt haben. „In Krisenzeiten kann der Nachhaltigkeitsgedanke leicht ins Hintertreffen geraten. Die Mehrheit der Unternehmen beweist aber Weitblick und ist offen für eine Ökologisierung in der Steuerpolitik“, erklärt Herbert Kovar.



Komplexe Regelungen als Hemmnis



Österreichs Wirtschaftstreibende stehen in puncto Abgaben vor einigen Herausforderungen: 65 % der Befragten müssen sich vor allem mit komplexen Regelungen befassen. Die Abwicklung von COVID-19-Hilfspaketen beschäftigt derzeit fast die Hälfte der Unternehmen in Österreich. Daneben bereiten steuerliche Compliance-Themen, Tax-Management-Prozesse und das Steuerkontrollsystem Kopfzerbrechen.



„Nach eineinhalb Jahren Krise ist es nicht verwunderlich, dass die Abwicklung von Corona-Hilfspaketen die Unternehmen besonders in Anspruch nimmt. Anders sieht es bei der Digitalisierung aus: Durch die Pandemie wurde diese zwar beschleunigt, dennoch hat sich bisher nur eine Minderheit intensiver mit möglichen Digitalisierungsmaßnahmen auseinandergesetzt. Hier besteht Aufholbedarf, hat uns doch die Pandemie vor Augen geführt, wie wichtig die Digitalisierung von Prozessen für den wirtschaftlichen Erfolg ist“, so der Deloitte Experte.



Durchwachsene Zukunftsaussichten



Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen des Steuerstandortes Österreich hat mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer gedämpfte Erwartungen. Insgesamt ist die Stimmung im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Fast ein Drittel schätzt die zukünftige Entwicklung sogar als (eher) schlecht ein.



„Noch sind die Unternehmen hinsichtlich positiver Impulse am heimischen Standort skeptisch. Mit der für 2022 geplanten Steuerreform könnte aber der Wirtschaftsstandort nachhaltig gestärkt werden“, unterstreicht Herbert Kovar. „Im Herbst sollen die Details fixiert werden – die Führungskräfte haben klar formuliert, wo sie die wichtigsten Stellschrauben sehen.“



Zum Download:



Deloitte Austrian Tax Survey 2021



Foto Herbert Kovar Credits Deloitte/feelimage



