Favoriten: Konzert „I sitz so gern in Grinzing...“ am 4.9.

„Kultur 10“ ersucht um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ veranstaltet am Samstag, 4. September, einen vergnüglichen Abend im Zeichen „wienerischer“ Melodien. Schauplatz des Konzerts ist das „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Das gemütliche Beisammensein beginnt um 18.00 Uhr und hat das Motto „I sitz so gern in Grinzing bei an Bier“. Das Duo Helmut Emersberger und Tommy Hojsa erfreut sein Publikum mit Liedgut aus der Wienerstadt und auch der „Schmäh“ kommt nicht zu kurz. Außerdem treten „Überraschungsgäste“ auf. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musikbeitrag“). Das Publikum hat Corona-Vorschriften (3 G-Regel, u.a.) einzuhalten. Anmeldungen zu der Zusammenkunft nimmt das ehrenamtlich arbeitende „Kultur 10“-Team ab sofort entgegen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim) und E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Künstler Helmut Emersberger: www.helmut-emersberger.at

Künstler Tommy Hojsa (Wiener Volksliedwerk): www.wienervolksliedwerk.at/kuenstler.php?sid=33

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kultur-Termine im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

