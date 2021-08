Int. Gartenbaumesse Tulln NUR von 2. bis 6. September 2021

Die Gartengestalter - Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit

Tulln (OTS) - Messeauftakt mit Österreichs größtem Gartenevent

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der Neustart in Österreichs Messesaison 2021. Mit insgesamt 200.000 m2 Messe und Garten ist die erste Messe auch der größte Event des Jahres. 450 Aussteller präsentieren alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Die neue Donauhalle wird unter dem Motto „Gartenträume“ von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen mit über 200.000 Blumen in ein Blütenmeer verwandelt. Speziell in diesem Jahr ist die Int. Gartenbaumesse Tulln die erste Adresse für Tipps und Anregungen für die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens.

Entspannung und Wohlfühlen im eigenen Garten - Kittenberger Erlebnisgärten

Unter dem Motto „Entspannung und Wohlfühlen im eigenen Garten“ präsentiert Kittenberger Erlebnisgärten eine Gartenlandschaft zum Entspannen und Urlaub machen. Erfahrene Gartengestalter erklären die wichtigsten Schritte vom Pflanzen, Pflegen, Gießen bis zum Ernten der selbst angebauten Früchte. Auch der Nano Wohlfühlnaturpool ist ein wichtiges Element in der Gartenlandschaft.

Wirkungsvoller Klimaschutz – begrünte Fassaden

Gebäudebegrünung und Klimawandel sind weitere Themen bei den Kittenberger Erlebnisgärten. Eine klimawandeltaugliche Begrünung von Dächern und Fassaden liegt voll im Trend. „ Für die Gebäudebegrünung wird eine Wand mit diversen Stauden, Efeu, Polsterpflanzen und Gräser begrünt. Danach wird die Wand auf die Fassade aufgesetzt und fixiert. “, erklärt Geschäftsführer Reinhard Kittenberger von den Kittenberger Erlebnisgärten. Auch um die Bewässerung muss man sich keine Sorgen machen. Eine vollwertige Bewässerungsanlage steuert sich selber. Das Wasser wird in einer Zisterne auf dem Dach gesammelt und rinnt durch alle Blumenkästen durch. Eine begrünte Fassade ist nicht nur ein schöner Anblick, sie verbessert die Luft, verringert den Lärm, kühlt das Gebäude und schont die Umwelt. Informationen zu begrünten Fassaden und Dächern erhält man bei den Kittenberger Erlebnisgärten in Halle 3.

Pop Art im Rosengarten – Gärtner Starkl

Die Firma Starkl besteht mittlerweile seit über 100 Jahren, nun hat bereits die vierte Generation die Führung übernommen. Dies spiegelt sich bei der ausgefallenen Rosenschau wider. Unter dem Motto „Pop Art im Rosengarten“ präsentiert der Gärtner Starkl eine bunte, grelle und coole Rosenschau der besonderen Art. Zwei große Wasserbecken mit Pop Art Figuren werden mit Rosen dekoriert. Gerade und strenge Anordnung sowie stylische Highlights wie grell geschmückte Retro Tische, Sessel und bunte Vasen runden die hippe Rosenschau ab. Gärtner und Gartenarchitekten stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung. Außergewöhnliche Pflanzen und bewährte Klassiker kann man im Verkaufsbereich sofort mitnehmen.

Der Prachtgarten - Praskac - Das Pflanzenland

Die Firma Praskac ist ein heimischer Qualitätsbetrieb seit 146 Jahren und bietet Gesamtkonzepte für Gartenanlagen an. Das Thema Prachtgarten wird mit einer besonderen Mauer und einem Wasserbecken präsentiert. Originalsteine der alten Reichsbrücke in Wien werden eingebaut und zu einem neuen Element gestaltet. Ein gepflegter Garten ist ein persönlicher Kraftort, ein Rückzugsraum, ein besonderer Platz, um schöne Stunden mit Familie und Freunden zu erleben. Das Praskac Prachtgarten Team macht aus jedem Garten einen Prachtgarten und steht auf der Int. Gartenbaumesse Tulln für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Gartenwerkstatt Nentwich

Die Gartenwerkstatt Nentwich setzt mit persönlicher Begeisterung und fachgerechter Sorgfalt die individuellen Wünsche und Bedürfnisse für den Traumgarten um. Bei jedem Projekt, egal ob Terrasse oder üppiger Landschaftsgarten, wird man vom Team der Gartenwerkstatt von der Idee über die Planung und Ausführung bis hin zur Pflege begleitet. Verwendet wird vor allem Naturstein. Naturstein findet in der Gestaltung von Außenanlagen als Mauerstein, Bodenplatte, Stufe oder Poolrandstein und für die Verkleidung von Fassaden Verwendung. Jeder Naturstein ist einzigartig, verfügt über individuelle Strukturen und eigene Muster und vermittelt im Außenbereich ein außergewöhnliches mediterranes Flair.

Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit: Alles für den Hobbygärtner und Gartenprofi

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentieren: Gartengeräte, Gartenwerkzeuge, Gartenbeleuchtung, Gartengestaltung, Gartenmöbel, Carports, Blumentöpfe, Sommer- und Wintergärten, Beschattungssysteme, Bewässerungssysteme, Gartendekoration und Floristenbedarf. Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit - Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln findet man Blumen, Blumenzwiebel, Obst- und Zierbäume, Pflanzen, Gemüse, Stauden und vieles mehr.

Fact Box:

Donnerstag, 2. bis Montag, 6. September 2021

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene EUR 14,--

Ermäßigt: EUR 12,--

Weitere Informationen unter:

www.messe-tulln.at

