WatchBox investiert in den unabhängigen Schweizer Uhrenhersteller De Bethune

Neuchâtel und Genf, Schweiz (ots/PRNewswire) - WatchBox, weltweit führend im Bereich von Luxusuhren in Sammlerqualität, gibt eine Mehrheitsbeteiligung am unabhängigen Uhrenhersteller De Bethune bekannt

WatchBox, weltweit führender Anbieter von Luxusuhren in Sammlerqualität, gab heute die Beteiligung an De Bethune bekannt. Der unabhängige Uhrenhersteller existiert seit 2002 und wird von seinem Gründer, dem visionären Uhrmachermeister Denis Flageollet, sowie von CEO Pierre Jacques geführt. WatchBox und De Bethune bestätigten, dass die Investition vereinbart und unterzeichnet wurde und der Abschluss in den nächsten Tagen erfolgen wird. Seit seiner Gründung 2017 hat WatchBox die Arbeit zeitgenössischer Uhrenhersteller und unabhängiger Marken gestärkt und intensiviert mit dieser Investition sein Engagement im Marktsegment unabhängiger Uhrmacher.

Die Manufaktur De Bethune betreibt intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und kombiniert überzeugend klassisches Uhrmacherhandwerk mit modernen technischen Verfahren. Das Unternehmen verzeichnet nach wie vor ein außergewöhnliches Wachstum und wird in der Welt der Sammler und der Uhrenindustrie hoch geschätzt. Durch diese Investition stehen De Bethune mehr Mittel für eine starke, stabile Entwicklung im Sinne ihrer Partner und Kunden unter Beibehaltung der eigenen Kreativitäts- und Qualitätsansprüche zur Verfügung.

"WatchBox ist ein zuverlässiger Partner und hat De Bethune jahrelang dynamisch unterstützt", so Denis Flageollet und Pierre Jacques. "Wir bewundern seit langem den Wunsch und das Bestreben, das Bewusstsein für die Kunst der Uhrmacherei in der weltweiten Uhrencommunity zu schärfen, und freuen uns, nun einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Durch die Investition von WatchBox kann De Bethune seine langfristige Vision verwirklichen und die Uhrmacherkunst weiterbringen und neu interpretieren."

Um Kontinuität zu gewährleisten, bleiben Pierre Jacques (CEO) und Denis Flageollet (COO und Uhrmachermeister) in der Geschäftsleitung und führen weiterhin die Teams in Genf und L'Auberson. Sie werden die erfolgreiche Produkt-, Vermarktungs- und Kommunikationsstrategie der Marke weiterführen, die sich die Würdigung der Uhrmachertradition des 18. Jahrhunderts in Verbindung mit technischer und ästhetischer Innovation auf die Fahnen geschrieben hat.

Über WatchBox

WatchBox ist die weltweit größte Plattform für den Kauf von Luxusuhren in Sammlerqualität. Grundpfeiler des Unternehmenserfolgs sind Technologie, Innovation und unerreichte Erfahrung auf dem internationalen High-End-Uhrenmarkt. WatchBox bietet eine einzigartige Auswahl von Luxusuhren zum Kauf an und vereinfacht den Verkauf und Tausch von Uhren durch komfortable Dienstleistungen, die sowohl online als auch offline leicht verfügbar sind. Das Unternehmen verfügt über eine dynamische Online-Community sowie Ausstellungsräume und Verkaufsbüros in den USA, Hongkong, Singapur, der Schweiz und Dubai. Vertrauen, Preistransparenz und Echtheitsgarantie sind zentrale Grundsätze von WatchBox. Jede Uhr wird von den hauseigenen, qualifizierten Uhrmachern des Unternehmens gründlich überprüft und verfügt über eine zweijährige internationale Garantie. www.thewatchbox.com

Über De Bethune

De Bethune ist ein unabhängiger Schweizer Uhrenhersteller mit Sitz in L'Auberson. Inmitten der Wiesenlandschaft der Schweizer Juraberge arbeiten fast 40 Menschen - Uhrmacher, Ingenieure, Designer, Feinmechaniker, Polisseure und Dekorateure unter der Führung und dem Ansporn von Denis Flageollet, Markengründer und Uhrmachermeister - in den Bereichen Forschung und Entwicklung an der Umsetzung technischer und ästhetischer Neuerungen und doch ganz im Geist der großen Uhrmachertradition des 18. Jahrhunderts. Tourbillon, ewiger Kalender, Chronometer, springende Sekunde, Mondphasenanzeige, Brücken, Räder, Anker, Unruh, Ritzel, Unruhfeder und -schraube sowie Gehäuse, Zifferblätter, bewegliche Bandanstöße ... Jede Komponente wird einzeln entwickelt und gefertigt. Besondere Aufmerksamkeit erhalten winzige Details wie die Dekoration mit den berühmten "Côtes De Bethune" oder die Microlight-Gravur, die zum Markenzeichen des Unternehmens geworden sind.

De Bethune designt, entwickelt und fertigt alle Zeitmesser in der eigenen Manufaktur. Seit seiner Gründung hat De Bethune nicht weniger als 30 Kaliber entwickelt, rund dreißig Weltneuheiten herausgebracht, zahlreiche Patente angemeldet und für besonders anspruchsvolle Kunden 150 Einzelanfertigungen realisiert. Zeitmesser von De Bethune haben weltweit höchste Auszeichnungen erhalten, darunter die Aiguille d'Or des Grand Prix d'Horlogerie de Genève für die Uhr des Jahres. Heute gestalten Denis Flageollet und Pierre Jacques, CEO des Unternehmens, die Zukunft der Marke gemeinsam. Ein puristischer Stil, straffe Linien und flache Gehäuse gehören zu den ikonischen Markenzeichen der kühnen Kreationen von De Bethune. De Bethune-Zeitmesser können an 25 exklusiven Verkaufsstellen weltweit sowie im Showroom der Marke im Herzen der Genfer Altstadt erworben werden. www.debethune.com

