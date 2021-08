Deep Isolation erhält Auftrag zur Untersuchung der Tiefbohrlochentsorgung in Slowenien

London (ots/PRNewswire) - Deep Isolation, ein führender Innovator bei Lösungen für die Lagerung und Entsorgung von abgebrannten Brennelementen und hochradioaktivem Atommüll, gab einen neuen Vertrag über die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ARAO, das slowenische Unternehmen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, bekannt.

In der Studie wird untersucht, ob die abgebrannten Brennelemente des slowenischen Forschungsreaktors TRIGA II im Josef-Stefan-Institut in Ljubljana in einem Tiefenlager entsorgt werden können. Der Reaktor aus den 1960er Jahren, einer von weltweit 66 seiner Art, produziert radioaktive Isotope für die medizinische Forschung und für die Ausbildung. Er soll im Jahr 2043 abgeschaltet werden.

"Wir sind sehr daran interessiert, dass Tiefbohrungen eine sichere Lösung für die Entsorgung der abgebrannten slowenischen Brennelemente bieten, die kostengünstiger ist als ein Endlager im Bergbau", sagte Leon Kegel, ARAO-Leiter für Planung und Entwicklung. "Wir untersuchen dies bereits im Kernkraftwerk Krsko im Rahmen eines separaten Projekts mit Deep Isolation und anderen ERDO-Mitgliedern. Das TRIGA-II-Projekt gibt ARAO die Möglichkeit, das Potenzial des slowenischen Forschungsreaktorbrennstoffs zu bewerten."

Deep Isolations Tieflochentsorgung (Deep Borehole Disposal, DBD) Lösung kombiniert etablierte Richtbohrtechniken mit patentierten Technologien und Verfahren, die in vielen Geologien eingesetzt werden können. Die Studie wird Daten über die abgebrannten Brennelemente des Reaktors auswerten, Kostenschätzungen für ein Bohrloch in Granit und Schiefer liefern und einen Zeitplan aufstellen.

Deep Isolation hat weitere Machbarkeitsstudien für fortgeschrittene Nuklearprojekte durchgeführt, unter anderem für EPRI (USA) und Fermi Energia (Estland). "Forschungsreaktorbrennstoff ist ein interessanter Markt für Deep Isolation, und die Abfallentsorgung ist immer noch ein ungelöstes Problem", sagte Chris Parker, Geschäftsführer von Deep Isolation EMEA Ltd. "Es gibt mehr Länder, die Forschungsreaktoren recherchieren, als Kraftwerke im großen Maßstab. Slowenien ist ein Vorreiter auf diesem Markt, und wir erwarten, dass die Arbeiten zeigen werden, dass DBD eine kosteneffiziente Lösung ist."

In den letzten Jahren hat sich Deep Isolation als eine glaubwürdige und innovative Lösung etabliert, die zunehmend als Alternative (oder Ergänzung) zu herkömmlichen verminten Endlagern betrachtet wird. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren Ländern auf drei Kontinenten über seine DBD-Option.

Informationen zu Deep Isolation

Das in Berkeley, Kalifornien, ansässige Unternehmen Deep Isolation ist ein führender Innovator im Bereich der Lagerung und Entsorgung von Atommüll. Deep Isolation wurde aus Leidenschaft für Umweltschutz, wissenschaftlichen Einfallsreichtum und Unternehmertum gegründet und hat eine patentierte Lösung entwickelt, die mit Hilfe von Richtungsbohrungen und unter Einbeziehung der Bevölkerung eine sichere Isolierung von Atommüll tief im Untergrund ermöglicht.

Rückfragen & Kontakt:

Kari Hulac,kari @ deepisolation.com