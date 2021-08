"Echt Fame" ab dem 20. September 2021 bei RTLZWEI (FOTO)

Neue Daily-Soap über die Welt der Influencerinnen und Influencer

Antonia Pruy in der Hauptrolle, im Cast unter anderem: Jonas Ems, Jonas Wuttke und Désirée Nick

Täglich zwei Folgen "Echt Fame" ab dem 20. September 2021 um 16:00 und 17:00 Uhr bei RTLZWEI

Die Welt der Influencerinnen und Influencer hat auf viele eine geheimnisvolle und magische Anziehungskraft. In "Echt Fame" werden die Zuschauerinnen und Zuschauer nun hinter die Kulissen dieser Welt geführt. Diverse Rollen werden dabei von tatsächlichen Stars aus der Branche (bekannt aus Instagram, TikTok und YouTube) übernommen. "Echt Fame" läuft ab dem 20. September täglich in Doppelfolgen bei RTLZWEI.

Im Mittelpunkt steht Antonia (Model und Influencerin Antonia Pruy), auch genannt Nini, die in der Berliner Influencer-Agentur ECHT FAME ein Praktikum absolviert. Sie selbst interessiert sich bisher so gar nicht für diese Welt, sondern widmet sich lieber dem Klimaschutz. Durch ihren Job und ihre Mitbewohner Damian und Anton, die als Influencer tätig sind (und auch von solchen gespielt werden: Influencer und Model Damian Orgun und TikTok-Star Rick Azas) gerät sie jedoch mehr und mehr in den Strudel der Bekanntheit.

Doch Nini wird langsam klar: Für Geld, Fame und Aufmerksamkeit würden die meisten alles tun. Vor allem Agenturchef Sidney ("Love Island"-Gewinner Sidney Wolf) versucht mit allen Mitteln, seinen Willen bei den Youngstern durchzusetzen - mit Hilfe oder auch Gegenwehr seiner Assistentin Lea (Lea Mirzanli). Noch ahnt Nini nicht, was die wirklichen Schattenseiten des Influencerinnen-Daseins sind. Denn ECHT FAME versucht, die Hintergründe eines Suizidfalls zu vertuschen: Aufgrund von Hasskommentaren und Shitstorms nahm sich Anna (Instagram-Star Chany Dakota) einst das Leben...

Neben der glitzernden und schillernden Social Media Welt macht Nini auch ihr Liebesleben zu schaffen. Ihr Freund Max (Nathan Goldblat) sieht sich auf einmal zwei Konkurrenten ausgesetzt, die ebenfalls um ihr Herz kämpfen. Findet Nini einen Weg, mit den Belastungen ihres neuen Jobs zu leben? Wird die unbändige Eifersucht ihrer Mitbewohnerin Joana (Joana Leona Lutig) ihre Karriere in der Agentur zerstören? Und wer ist eigentlich der mysteriöse Hunter, der immer wieder versucht, die Scheinwelt der Unterhaltungsindustrie zu zerschlagen, um Annas Tod zu rächen?

Für die Umsetzung der neuen Soap konnte RTLZWEI viele bekannte Gaststars gewinnen. Auch Marvin Holm, Alex Feerun und Fabian Baggeler, die alle über mehrere Millionen Follower auf TikTok zählen, sind Teil des Casts. Die Idee zum Format gaben die beiden YouTuber Jonas Ems und Jonas Wuttke, die in der Serie ebenfalls Nebenrollen übernehmen.

Ab dem 20. September zeigt RTLZWEI täglich zwei Folgen "Echt Fame". Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung im Stream auf TVNOW verfügbar. Produziert wird das Format von Odeon Entertainment, einem Unternehmen der LEONINE Studios.

Über "Echt Fame":

In der schillernden Welt der Influencerinnen und Influencer ist nichts, wie es scheint. Zwischen Beziehungs- und Eifersuchtsdramen müssen jugendliche Social Media Stars versuchen, bekannt zu bleiben und dabei immer die besten Aufträge an Land ziehen. Das Besondere an der neuen Doku-Soap bei RLTZWEI ist: wirkliche Influencer aus Instagram, TikTok und YouTube bilden die Besetzung. In 20 Folgen "Echt Fame" wird den Zuschauerinnen und Zuschauern am Beispiel der Praktikantin Nini nahegebracht, wie hart die Unterhaltungsbranche sein kann und welche Schattenseiten sich hinter der Glamourwelt verbergen.

