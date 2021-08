Lotto: September startet mit einer Jackpot-Ziehung – 1,4 Mio. Euro warten

Fortuna und der Joker – zuletzt ein sehr verliebtes Paar

Wien (OTS) - Der vergangene Sonntag endete wieder einmal ohne Lotto Sechser, und somit startet „6 aus 45“ mit einem Jackpot in den September. Am kommenden Mittwoch wird es beim Sechser um rund 1,4 Millionen Euro gehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Wiener war mit dem fünften von sechs gespielten Tipps erfolgreich und gewann mehr als 95.000 Euro.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser und sorgte damit für Freude bei den 45 Gewinnern eines Fünfers. Denn auf sie wurde wieder die Sechser-Gewinnsumme aufgeteilt, und daher gewannen sie jeweils mehr als 6.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Fortuna dürfte in letzter Zeit ein Auge auf den Joker geworfen haben. Denn nach zuletzt vier Joker Gewinnern am Mittwoch der Vorwoche gab es am Sonntag drei Gewinner. Macht in Summe sieben Joker bei zwei Ziehungen. Zuletzt waren ein Niederösterreicher, ein Oberösterreicher und ein Tiroler erfolgreich, die mit ihrem „Ja“ zum Joker jeweils knapp 61.000 Euro gewannen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. August 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 692.827,10 – 1,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 95.263,70 59 Fünfer zu je EUR 1.761,40 153 Vierer+ZZ zu je EUR 203,70 3.521 Vierer zu je EUR 49,10 4.470 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 57.025 Dreier zu je EUR 5,40 170.165 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 14 18 29 40 42 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. August 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 45 Fünfer zu je EUR 6.035,40 2.285 Vierer zu je EUR 20,10 36.723 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 20 21 28 35 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. August 2021

3 Joker zu je EUR 60.752,40 11 mal EUR 8.800,00 72 mal EUR 880,00 870 mal EUR 88,00 8.812 mal EUR 8,00 88.957 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 6 8 1 0 4

