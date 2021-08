Formel 1 im ORF: Bis zu 695.000 sahen ein Rennen, das es nicht gab

Im Schnitt 526.000 Formel-1-Fans warteten in ORF 1 auf den Start in Spa

Wien (OTS) - Der gestrige (29. August) GP von Belgien 2021 geht in die Formel-1-Geschichte ein – als Rennen, das es nicht gab. Nach regenbedingt stundenlangen Starverschiebungen wurden schließlich hinter dem Safety-Car zwei Runden absolviert und die halben Punkte für das Endklassement vergeben. Die Formel-1-Fans im ORF hat das nicht davon abgehalten, die Live-Übertragung mitzuverfolgen: Bis zu 695.000 waren via ORF 1 mit dabei, im Schnitt sahen 526.000 bei 35 Prozent Marktanteil (36 bzw. 46 Prozent in den jungen Zielgruppen) das fast dreistündige Zuwarten. Das „Rennen“ selbst erreichte um 18.17 Uhr im Schnitt 521.000 bei 29 Prozent Marktanteil (32 bzw. 37 Prozent bei den Jungen).

Auch das Streamingangebot des ORF zum Grand Prix wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 27. August bis inklusive 29.8.2021 österreichweit insgesamt 295.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 980.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 15,4 Mio. Minuten.

