„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 31. August in ORF 1

Außerdem: Sommerkabarett-Dacapo mit „Christoph Fritz: Das Jüngste Gesicht“

Wien (OTS) - Ein vergnügliches Wiedersehen mit ganz besonderen Gästen von Stermann und Grissemann aus mehr als 500 Sendungen gibt es wieder bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am Dienstag, dem 31. August 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 – diesmal mit Lisa Eckhart, Joachim Meyerhoff, Christina Stürmer und Hans Krankl. Gleich danach um 22.30 Uhr ist Christoph Fritz im ORF-„Sommerkabarett“-Dacapo noch einmal „Das Jüngste Gesicht“.

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

Kabarettistin Lisa Eckhart überlegt sich in dieser Folge gleich zu Beginn, ob es Laster gibt, die zu Unrecht problematisiert werden. Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff ist auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgewachsen und berichtet bei Stermann und Grissemann von den Begegnungen seiner Kindheit. Sängerin Christina Stürmer, damals schwanger mit ihrem ersten Kind, stellt Überlegungen an, ob sie während der Geburt „Selfie-sicher“ ist und ob sie im Kreissaal singen wird. Selfies hat Goleador Hans Krankl sicher schon viele gemacht. Der frenetische Begrüßungsapplaus im Studio ist Beweis für die Beliebtheit der Fußballlegende. Dafür bedankt er sich mit einem launigen Gespräch und Stylingtipps für die Moderatoren.

ORF-„Sommerkabarett“: „Christoph Fritz: Das Jüngste Gesicht“ um 22.30 Uhr

Mit diesem seinem Debütprogramm landete der so harmlos aussehende Christoph Fritz im heimischen Kabarett einen Riesentreffer! Seine bitterbösen, mit nahezu kindlicher Naivität vorgetragenen Pointen kreisen um seinen Heimatort – Hauptsehenswürdigkeit der Zebrastreifen vor der Raika-Filiale – oder um seine von Verwechslungen geprägten erotischen Erfahrungen. Kritiken waren voll von Vokabeln wie „zukunftsweisend“, „hinterfotzig“ oder „zum Niederknien“. Beim Österreichischen Kabarettpreis 2018 erhielt er für dieses Programm den Förderpreis.

Zum Abschluss des ORF-Sommerkabaretts steht am Freitag, dem 3. September, um 20.15 Uhr mit „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ ein wortreicher Abend mit Eckel, Sarsam, Wunderl & Co auf dem Programm von ORF 1.

