DPU-interne Impfquote bei 87,3 Prozent

Weitere Impfaktionen für Mitarbeiter und Studierende zu Beginn des Semesters geplant

Krems (OTS) - Die interne Impfquote der Danube Private University (DPU) Krems liegt bei 87,3 Prozent. Besonders hoch ist die Quote bei den Studierenden. Um die Impfquote noch auszubauen, werden nun zu Beginn des Semesters weitere Impfungen an der DPU angeboten. Die ersten Impfungen führte die DPU bereits im Januar und Februar 2021 durch, weitere folgten bis in den Sommer hinein.

Direktor Robert Wagner: "Entgegen dem Trend in Österreich, je jünger die Altersgruppe, desto niedriger die Impfquote, ist hierbei die Quote der geimpften Studierenden, also der jüngsten Gruppe an der DPU, besonders hoch. Hier liegen wir sogar bei über 90 Prozent."

Um diesen Schnitt nun noch zu verbessern, werden zu Beginn des Semesters weitere Impfungen an der DPU angeboten. So gibt es im Oktober einen Termin für den ersten Impfstich und für eine Antikörper-Testung für bereits geimpfte Studierende. Drei Wochen später folgt dann der zweite Stich und für Personen, deren Antikörper-Werte stark gesunken sind, der dritte Stich, sofern sie dies möchten und aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht.

Direktor Robert Wagner: "Besonders hervorzuheben ist auch die Compliance der Studierenden, die im Wintersemester ihr Studium beginnen. Diese senden uns ihre Nachweise und die meisten sind bereits geimpft. Wir möchten selbstverständlich niemanden von den Mitarbeitern oder den Studierenden zwingen, sich impfen zu lassen, werden aber über die Impfung weiterhin aufklären und auch auf die momentane gesellschaftliche Bedeutung hinweisen. Es gibt Personen, die haben tatsächlich einen guten Grund, sich nicht impfen zu lassen, andere müssen sich vielleicht hinterfragen."

Die DPU weist ihre Studierenden und Mitarbeiter auch auf den gemeinsamen Impfaufruf an alle Studierenden vor Start des Wintersemesters 2021/22 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie der Universitäten und Hochschulen hin.

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sabine Plattner

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

sabine.plattner @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at