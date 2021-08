Staatssekretärin Mayer gratuliert Gottfried Helnwein und Tobias Moretti zur Auszeichnung Europäischer Kulturpreis

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Gottfried Helnwein und Tobias Moretti ganz herzlich zum Europäischen Kulturpreis 2021. Mit dieser international herausragenden Auszeichnung werden zwei außergewöhnliche und erfolgreiche Künstlerkarrieren gekrönt und geehrt. Der Deutsche Kulturpreis wurde an zwei österreichische Ausnahmekünstler vergeben, die trotz weltweiter Anerkennungen im österreichischen und europäischen Kunst- und Kulturgeschehen tief verwurzelt sind und dieses auch stets gefördert haben. Sie begeistern eine große Fangemeinde mit ihrer Kunst und sind zugleich die besten Botschafter unseres Landes. Ich freue mich für Gottfried Helnwein und Tobias Moretti für diese verdienterweise zugesprochene Würdigung“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer in einer ersten Reaktion.

