Gabriel Castañeda - Tirols Shootingstar der Kabarettszene

Verwandlungskünstler mit spitziger Zunge füllt die Säle

Imst (OTS) - Dem Art Club Imst gelingt es bereits seit Jahren musikalische und kabarettistische Highlights in den Glenthof/Imst zu bringen. Nach der auferlegen Zwangspause startet der Art Club Imst wieder erfolgreich durch.

Mit Gabriel Castañeda hat der Veranstalter den Hunger nach Kabarett und Lachen gestillt. In Imst erfreuten sich über 850 Besucher an den unterschiedlichen

Figuren die Gabriel Castañeda auf die Bühne bringt, dasselbe gelang ihm im auch Juli für 400 Kabarettfreunde auf der Geierwally Bühne in Elbigenalp / Lechtal.

Gabriel Castañeda hat sich auch mit seinem neuen Programm „RevoLUTSCHER – zu den Waffeln“ der Sozialsatire verschrieben. Persönlichkeiten aus dem frei erfundenen Ort Hinterschlapfing wie der Bürgermeister, der Pfarrer, die Thermomix und andere werden einer Charakterstudie unterzogen und bekommen das Fett ab. Gabriel Castañedas‘ Spezialität ist seine Verwandlungsfähigkeit. Ungeachtet ob männlich oder weiblich, stellt er ihre Charakteren abgrundtiefe und satirisch dar. Er haucht jeder einzelnen Figur in einer rasanten Abfolge eine spitzzüngige Humoreske ein ohne dabei

ins spöttische zu fallen.

Die nächsten Veranstaltungen in September führen Gabriel Castañeda nach Hohenems und für drei Support Auftritte bei Gery Seidl nach Wien (Casanova und Bruno). Künstlerinfo: www.castaneda.tv

Booking/Management: www.mariva.at

